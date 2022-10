Unicef: »Zaradi vojne v Ukrajini dodatni štiri milijoni otrok v revščini«

Vojna v Ukrajini in naraščajoča inflacija sta potisnili v revščino dodatnih štiri milijone otrok v vzhodni Evropi in Srednji Aziji, opozarja Unicef

Vojna v Ukrajini in naraščajoča inflacija sta potisnili v revščino dodatnih štiri milijone otrok v vzhodni Evropi in Srednji Aziji, je danes sporočila agencije ZN za otroke (Unicef). To predstavlja kar 19-odstotno povečanje v primerjavi z lanskim letom. Največje povečanje števila revnih otrok so doživele Rusija, Ukrajina in Romunija.

Študija regionalnega urada Unicefa za Evropo in Srednjo Azijo o revščini otrok zajema podatke iz 22 držav, ki kažejo, da največje breme krize, ki jo je povzročila vojna v Ukrajini, nosijo ravno otroci. Ti predstavljajo 25 odstotkov prebivalstva v regiji in skoraj 40 odstotkov od dodatnih 10,4 milijona ljudi, ki se na tem območju letos soočajo z revščino.

"Konflikt in naraščajoča inflacija sta v revščino pahnila dodatne štiri milijone otrok v vzhodni Evropi in osrednji Aziji, kar predstavlja 19-odstotno povečanje od leta 2021," je sporočil Unicef.

Rusija je doživela največje povečanje števila otrok, ki živijo v revščini, z dodatnimi 2,8 milijona otrok, ki zdaj živijo v gospodinjstvih pod pragom revščine. V Ukrajini v revščini živi dodatnega pol milijona otrok, kar je drugi največji delež otrok pod pragom revščine v tej regiji. Sledi pa jima Romunija, kjer v revščini živi dodatnih 110.000 otrok.

V Sloveniji v primerjavi s preteklim obdobjem Unicef opaža majhen upad deleža otrok pod pragom revščine, kar da kaže na pomemben trend, hkrati pa tudi potrebo po dodatni okrepitvi vlaganj v zaščito družin z otroki, so sporočili iz Unicefa.

"Otroci po vsej regiji so se znašli v strašnih posledicah te vojne. Če teh otrok in družin ne bomo podprli zdaj, bo strmo naraščanje revščine skoraj zagotovo povzročilo izgubljena življenja, izgubljeno učenje in izgubljeno prihodnost," je dejala regionalna direktorica Unicefa za Evropo in Srednjo Azijo Afshan Khan.

Samo letos bi lahko dodatnih 4500 otrok umrlo pred svojim prvim rojstnim dnevom, 117.000 otrok pa bi lahko opustilo šolanje, opozarja Unicef in pojasnjuje, da revnejša kot je družina, večji delež dohodka mora porabiti za hrano in gorivo, manj pa ostane za zdravstveno varstvo in izobraževanje otrok.