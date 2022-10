Fajon: »Slovenija bo nadaljevala pomoč Ukrajini«

Slovenska ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon se je zavzela za čimprejšnja pogajanja za mir, visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell pa upa, da bodo zunanji ministri članic EU podprli vzpostavitev misije urjenja ukrajinskih vojakov in dodatna finančna sredstva za vojaško pomoč Ukrajini

Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell upa, da bodo zunanji ministri članic unije danes v Luxembourgu podprli vzpostavitev misije urjenja ukrajinskih vojakov in dodatna finančna sredstva za vojaško pomoč Ukrajini. Oboje podpira tudi Slovenija. Borrell pa se je zavzel tudi za uvedbo sankcij proti Iranu.

"Rusija je vedno bolj izolirana, kot smo videli na glasovanju na Generalni skupščini Združenih narodov. Moralno, politično in tudi vojaško izgublja to vojno. Zato moramo še naprej podpirati Ukrajino," je ob prihodu na zasedanje povedal Borrell.

Izrazil je upanje, da bodo zunanji ministri podprli vzpostavitev misije urjenja ukrajinskih vojakov, ki bo potekala na ozemlju EU. Misijo bo po Borrellovih besedah gostilo več ukrajinskih sosed, med drugim Poljska.

Po neuradnih informacijah naj bi EU v dveh letih izurila okoli 15.000 ukrajinskih vojakov. Kot je povedal visoki zunanjepolitični predstavnik EU, bodo urili tako vojake kot tudi poveljnike.

Obenem upa, da bodo zunanji ministri danes podprli dodatno finančno podporo v višini 500 milijonov evrov evropskih sredstev za dobavo vojaške opreme Ukrajini. Skupaj bo tako podpora znašala že več kot tri milijarde evrov.

Tako urjenje kot dodatno finančno podporo podpira tudi Slovenija, je ob prihodu na zasedanje povedala slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon. Slovenija bo sicer po navedbah virov pri EU v misiji urjenja ukrajinskih vojakov verjetno tudi sodelovala.

Slovenija bo nadaljevala pomoč Ukrajini, je zagotovila ministrica. "Obenem pa moramo narediti vse, da se čim prej začnejo pogajanja za mir," je poudarila.

Tanja Fajon, ministrica za zunanje zadeve in predsednica SD

© Uroš Abram

Ministri za zunanje zadeve baltskih držav so se medtem ob prihodu na današnje zasedanje v skupni izjavi za novinarje zavzeli za vzpostavitev posebnega mednarodnega tribunala za zločin agresije, saj nobeno od trenutnih mednarodnih sodišč trenutno ni pristojno za tovrstni zločin. Mednarodno kazensko sodišče (ICC) je pristojno zgolj za vojne zločine na terenu, ne pa za zločin agresije. Tako ne more soditi tistim, ki so sprožili rusko agresijo na Ukrajino, so pojasnili ministri Litve, Latvije in Estonije.

Zunanji ministri članic EU bodo sicer danes odločali tudi o uvedbi sankcij proti Iranu zaradi nasilnega zatrtja protestov, ki so izbruhnili po smrti 22-letne Mahse Amini v policijskem pridržanju.

Borrell je ob prihodu izrazil prepričanje, da bodo ministri podprli ta paket sankcij.

Uvedbo sankcij proti Iranu je med drugim pred zasedanjem podprla nemška zunanja ministrica Annalena Baerbock, ki je pojasnila, da bodo usmerjene proti t. i. moralni policiji, pa tudi vsem drugim, ki so odgovorni za nasilje nad protestniki.

"Danes jasno sporočamo, da morajo odgovorni za nasilje nad ženskami, moškimi in najstniki, ki želijo zgolj živeti življenje, kakršnega živimo mi, odgovarjati," je povedala.

Belgijska zunanja ministrica Hadja Lahbib je medtem povedala, da bi glede na predlog sankcije uvedli proti 11 posameznikom in štirim pravnim osebam. Zamrznili bi jim premoženje v EU in prepovedali potovanje v unijo.

