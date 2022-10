Odstopil generalni direktor Termoelektrarne Šoštanj

Termoelektrarna Šoštanj (TEŠ) je od minulega petka izklopljena iz omrežja

Matjaž Vodušek je odstopil z mesta generalnega direktorja TEŠ

© www.te-sostanj.si

Generalni direktor Termoelektrarne Šoštanj (Teš) Matjaž Vodušek je v ponedeljek popoldne odstopil, poroča spletni portal Necenzurirano.si. Teš je od minulega petka izklopljen iz omrežja, potem ko je v Premogovniku Velenje prišlo do težav pri odkopu premoga.

Ne Vodušek ne služba za odnose z javnostjo Teša zaenkrat za STA nista bila dosegljiva za pojasnila. Danes bo sicer seja nadzornega sveta Teša. V poslovodstvu Teša je še direktor Mitja Tašler.

Necenzurirano piše, da naj bi po nekaterih informacijah vodenje družbe v kratkem prevzel sedanji generalni direktor Holdinga Slovenske elektrarne (HSE) Viktor Vračar, ki je tudi predsednik nadzornikov Teša in naj bi se po navedbah portala v Šoštanj "umaknil" pred prihodom Tomaža Štoklja, ki velja za prvega favorita za položaj generalnega direktorja HSE.

Portal tudi navaja, da naj bi do težav pri pridobivanju premoga v Premogovniku Velenje prišlo vsaj dva dni prej, preden so obvestili HSE, ki je lastnik premogovnika in Teša, in vlado.

Premogovnik Velenje je v ponedeljek potrdil, da je po julijskem stebrnem udaru, zaradi katerega prihaja do zamude pri vzpostavitvi proizvodnje v novem odkopnem polju, minuli teden prišlo še do deformacije v tem delu, ki jo je treba sanirati. Proizvodnja je bila od začetka leta do sredine oktobra sicer nad letnim planom, ne dosegajo pa plana za oktober. Ob tem napovedujejo "izjemno zahteven" zaključek leta.

Ob težavah v rudniku ter trenutnem padcu cen elektrike na borzah so Teš minuli petek izklopili iz omrežja vsaj do 2. novembra, da bi privarčevali premog, ki bi ga nato za proizvodnjo elektrike porabili pozimi, ko bodo cene uvoza elektrike predvidoma višje.