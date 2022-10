Umik priznanja zahodnega Jeruzalema za prestolnico Izraela

Avstralija je sporočila, da umika priznanje zahodnega Jeruzalema za prestolnico Izraela, s čimer je spremenila sporno odločitev prejšnje konservativne vlade

Avstralska zunanja ministrica Penny Wong

© Remco Jansen /Flickr

Avstralija je danes sporočila, da umika priznanje zahodnega Jeruzalema za prestolnico Izraela, s čimer je spremenila sporno odločitev prejšnje konservativne vlade. Na objavo Canberre se je že odzval izraelski premier Jair Lapid, ki je potezo označil za prenagljen odziv, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Avstralska zunanja ministrica Penny Wong je menila, da bo status mesta Jeruzalem treba določiti v mirovnih pogajanjih med Izraelci in Palestinci in ne z enostranskimi odločitvami. Dodala je, da Avstralija ne bo podprla pristopa, ki spodkopava rešitev dveh držav.

Prav tako je poudarila, da odločitev ne sporoča nikakršne sovražnosti do Izraela. "Avstralija bo vedno trdna prijateljica Izraela. Bili smo med prvimi državami, ki so uradno priznale Izrael. Pri podpori Izraelu in judovski skupnosti v Avstraliji ne bomo omahovali. Hkrati pa neomajno podpiramo palestinsko ljudstvo, vključno s humanitarno pomočjo," je še dodala.

Na odločitev Avstralije se je že odzval izraelski premier Jair Lapid, ki je potezo označil za prenagljen odziv oblasti. "Upamo lahko le, da bo avstralska vlada druge zadeve reševala bolj resno in profesionalno. Jeruzalem je večno glavno mesto Izraela in tega ne bo nikoli nič spremenilo," je dejal v izjavi, ki jo je objavil njegov urad.

Izraelski premier Jair Lapid

© Flickr

Izraelsko zunanje ministrstvo pa je medtem sporočilo, da je na zagovor vpoklicalo avstralskega veleposlanika in vložilo uradni protest.

Leta 2018 je avstralska konservativna vlada pod vodstvom Scotta Morrisona sledila zgledu takratnega ameriškega predsednika Donalda Trumpa in zahodni Jeruzalem razglasila za izraelsko prestolnico.

Ta poteza je v Avstraliji naletela na burne odzive in povzročila trenja s sosednjo Indonezijo ter začasno onemogočila sklenitev prostotrgovinskega sporazuma.

Protest za priznanje Palestine pred Državnim zborom v Ljubljani leta 2014

© Borut Krajnc

Jeruzalem si kot prestolnico lastijo tako Izraelci kot Palestinci, večina tujih vlad pa se izogiba uradni razglasitvi Jeruzalema za prestolnico katere koli države.

