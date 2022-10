Svoj glas na predsedniških volitvah lahko od danes oddate na predčasnem glasovanju

© Borut Peterlin

Volivci, ki se v nedeljo ne bodo mogli udeležili volitev predsednika republike, lahko svoj glas na predsedniških volitvah oddajo na predčasnem glasovanju. To bo potekalo na 96 voliščih po Sloveniji od danes do četrtka, vsak dan med 7. in 19. uro.

Prijava na predčasno glasovanje ni potrebna, volivec pa s seboj na volišču potrebuje osebni dokument, s katerim lahko izkaže svojo identiteto. Na predčasnem glasovanju lahko glasujejo samo volivci s stalnim prebivališčem v Sloveniji. Predčasno glasovanje izven okraja stalnega prebivališča ni mogoče, poteka pa na sedežih volišč za predčasno glasovanje, ki so jih v posameznih okrajih določile okrajne volilne komisije.

Volivci bodo tako lahko že v naslednjih dneh svoj glas namenili enemu izmed sedmerice kandidatov, ki se potegujejo za najvišjo funkcijo v državi. Glasuje se tako, da se obkroži številko pred imenom kandidata, ki bodo na glasovnici navedeni v naslednjem vrstnemu redu: Milan Brglez, Anže Logar, Janez Cigler Kralj, Miha Kordiš, Nataša Pirc Musar, Vladimir Prebilič in Sabina Senčar.

Volilna udeležba na predčasnem glasovanju je bila sicer na dvojih zadnjih predsedniških volitvah relativno nizka. Leta 2017 se je na volišča predčasno odpravilo 1,65 odstotka vseh volilnih upravičencev, leta 2012 pa je svoj glas predčasno oddalo 1,36 odstotka volivcev.

