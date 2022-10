Zelenski: »Okupatorji še naprej delajo to, kar znajo najbolje – terorizirajo in ubijajo civiliste«

V luči novih napadov na Ukrajino je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski Rusijo obtožil teroriziranja in ubijanja civilistov

Ukrajinske oblasti so danes poročale o novih ruskih raketnih napadih v Kijevu ter regijah Harkov, Dnipropetrovsk in Mikolajiv, ki so bili večinoma usmerjeni v energetsko infrastrukturo. O žrtvah za zdaj poročajo le v Mikolajivu, kjer naj bi reševalci iz ruševin izvlekli truplo moškega, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Ukrajino napadajo okupatorji. Še naprej delajo to, kar znajo najbolje – terorizirajo in ubijajo civiliste," je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski zapisal na družbenem omrežju Telegram. "Teroristična država s takšnimi dejanji ne bo spremenila ničesar zase. Le potrdila bo svoje destruktivno in morilsko bistvo, za kar bo gotovo odgovarjala," je še zapisal.

Le dan po smrtonosnih ruskih napadih na ukrajinsko prestolnico, je predstavnik ukrajinskega predsedstva Kirilo Timošenko na družbenih omrežjih sporočil, da so vzhod Kijeva prizadeli trije napadi na "objekt za oskrbo z električno energijo". Napad je potrdil tudi župan Vitalij Kličko, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V Mikolajivu je bil ponoči zadet stanovanjski objekt, reševalci pa so iz ruševin po besedah guvernerja Vitalija Kima izvlekli truplo moškega.

"V Mikolaju je sovražnik uničil stanovanjsko stavbo z raketami C-300. Umrl je en človek. Napadli so tudi cvetlični trg in kostanjev park. Sprašujem se, proti čemu se bojujejo ruski teroristi na teh popolnoma miroljubnih objektih," je dejal Zelenski.

O raketnem obstreljevanju je poročal tudi župan mesta Harkov Igor Terehov. "V petih minutah sta v mestu odjeknila dva niza eksplozij," je dejal. Po prvih podatkih naj bi bil prizadet industrijski obrat, podzemna železnica pa trenutno deluje kot zavetišče.

V regiji Dnipropetrovsk so lokalne oblasti poročale o eksplozijah v kraju Krivoj Rog in v glavnem mestu regije Dnipro. Napade je potrdil tudi Timošenko, ki pa je povedal, da je bil v mestu Dnipro v dveh napadih zadet energetski objekt. Po navedbah lokalnega guvernerja je več mestnih okrožij ostalo brez elektrike.

Energetska infrastruktura je bila tarča napadov tudi v mestu Žitomir, župan Sergej Suhomlin pa je opozoril, da je bila prekinjena oskrba z elektriko in vodo.

"Od 10. oktobra je bilo uničenih 30 odstotkov ukrajinskih elektrarn, kar je povzročilo obsežne izpade električne energije po vsej državi," je na Twitterju zapisal Zelenski in dodal, da ni več prostora za pogajanja z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom.

V več ukrajinskih regijah, vključno z glavnim mestom Kijevom, je do zadnje prekinitve dobave električne energije prišlo danes, potem ko je nov niz ruskih napadov prizadel številne energetske objekte.

Po ruskih napadih so brez elektrike ostali tudi deli regije Žitomir, zahodno od Kijeva, je sporočil guverner Vitalij Bunečko in dodal, da žrtev ni bilo. V glavnem mestu regije, ki je ostalo brez elektrike in vode, pa bolnišnice trenutno delujejo z rezervnimi viri energije, je na Facebooku sporočil župan Sergej Šuhomlin.

Po napadih so o izpadu elektrike poročali še v nekaterih delih regije Dnipro v osrednji Ukrajini, pri čemer je guverner regije Valentin Rezničenko dodal, da je ponekod v mestu Dnipro prišlo do motenj v oskrbi z vodo, medtem ko je sosednje mesto Pavlograd po navedbah mestnega sveta trenutno brez vode.

