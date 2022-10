»Opravičujem se za storjene napake. Šli smo predaleč in prehitro.«

Britanska premierka Liz Truss želi ostati na položaju, za davčne spremembe, ki so v Veliki Britaniji povzročile obsežne gospodarske pretrese in številne kritike, pa se je opravičila

Britanska premierka Liz Truss

© Tim Hammond / No10 Downing Street / Flickr

Britanska premierka Liz Truss se je v ponedeljek opravičila, ker je z davčnimi spremembami, ki so v Veliki Britaniji povzročile obsežne gospodarske pretrese in številne kritike, po lastnih besedah šla "prehitro in predaleč". Ob tem je zatrdila, da namerava kljub vsemu konservativce popeljati na naslednje parlamentarne volitve.

"Želim sprejeti odgovornost in se opravičiti za storjene napake. Šli smo predaleč in prehitro," je za BBC dejala britanska premierka Liz Truss. Dodala je, da je "popolnoma zavezana uresničevanju ciljev za to državo", čeprav se vrstijo kritike javnosti in poslancev ter vprašanja, kdo ima zdaj dejansko nadzor nad vladno politiko.

Novi britanski finančni minister Jeremy Hunt je namreč v ponedeljek napovedal odpravo skoraj vseh davčnih ukrepov, ki jih je pred tremi tedni predstavil njegov predhodnik Kwasi Kwarteng in ki so zamajali britanski finančni trg.

Novi minister za finance je dejal, da nobena vlada ne more nadzorovati trgov, vendar je poudaril, da bodo ukrepi zagotovili stabilnost javnih financ in pomagali zagotoviti rast.

Liz Truss,



Liz Truss,

britanska premierka

Truss je pred tem v petek odpustila svojega tesnega sodelavca Kwartenga, potem ko je predlog proračuna z znižanjem davkov, ki ga je predstavil septembra in naj bi državo do leta 2026 stal 45 milijard funtov, povzročil pretrese na trgu, funt je močno padel, z odkupom državnih vrednostnih papirjev je morala posredovati celo centralna banka.

Nova premierka je bila tako primorana v preobrat glede proračuna in le mesec dni po nastopu funkcije je že spodbudila intenzivna ugibanja o svoji politični prihodnosti.

Zaradi razburjenja glede proračuna naj bi se namreč začela ugibanja o morebitnem odstopu premierke, britanski mediji pa so poročali, da naj bi nekateri konservativni poslanci celo načrtovali njeno odstavitev. Konservativni poslanec Roger Gale je ocenil, da je Hunt "de facto predsednik vlade".

Opozicijska laburistična stranka trdi, da je torijska stranka sama odgovorna za "kaos in fiasko". "To je kriza v režiji torijcev, ki je nastala na Downing Streetu, ceno pa plačujejo navadni ljudje," je dejala predstavnica laburistov Rachel Reeves.

