Referendumski trojček bo 27. novembra

Volivci bodo na isti dan odločali o spremembah zakonu o vladi in o dolgotrajni oskrbi ter noveli zakona o RTV Slovenija

Referendumski trojček bo 27. novembra, so brez glasu proti odločili poslanci Državnega zbora (DZ). Volivci bodo torej na isti dan odločali o spremembah zakonu o vladi in o dolgotrajni oskrbi ter noveli zakona o Radioteleviziji Slovenija (RTVS). Zahtevo za vse tri referendume je dala SDS.

Odlok za razpis referenduma o zakonu o vladi je DZ sprejel z 73 glasovi za in nobenim proti, odloka za razpis referendumov o zakonu o RTVS in zakonu o dolgotrajni oskrbi pa s 74 glasovi za in nobenim proti. V vseh treh primerih je bil vzdržan poslanec SDS Jože Tanko.

DZ je zavrnil tudi dopolnila SDS, s katerimi so predlagali, da bi vse tri zahteve za referendum izvedli sočasno z drugim krogom lokalnih volitev, 4. decembra. To so utemeljevali z racionalnostjo in ekonomičnostjo. Volivci bi tako na volišča odšli le enkrat, namesto dvakrat, s čimer bi prihranili čas in stroške, prihranili pa bi tudi na ogrevanju prostorov, so svojo zahtevo pojasnjevali v SDS.

Tekom razprav so v SDS zatrjevali, da se v večini občin pričakuje drugi krog lokalnih volitev. Drugi krog lokalnih volitev so leta 2018 izvedli v 56 od 212 občin, kar je dobra četrtina.

Koalicija je poudarila, da stroškov z referendumi sploh ne bi bilo, če SDS ne bi dala zahteve zanje.

Državni sekretar na ministrstvu za javno upravo Jure Trbič je pojasnil, da občinske volilne komisije, ki izvajajo lokalne volitve, niso enake okrajnim volilnim komisijam, ki izvajajo referendume in da gre torej za popolnoma druge organe. V praksi bi tako morali imeti ponekod na istem volišču dve volilni komisiji.

Prav tako pa volišča niso povsod na istih lokacijah, tako bi nekateri volivci morali glas za lokalne volitve in glas za referendum oddati na dveh različnih lokacijah, kar bi po mnenju koalicije zmedlo ljudi. Argument, da ljudje ne morejo odločati o treh referendumih in voliti župane, so po besedah opozicijske SDS podcenjujoči do ljudi.

V koaliciji so opozorili še, da se lokalne volitve izvajajo na stroške lokalnih skupnosti, referendumi pa se financirajo iz državnega proračuna. Tako bi bila izvedba referenduma z namenom zmanjševanja stroškov možna le skupaj z drugim krogom predsedniških volitev, ki se prav tako financirajo iz državne blagajne. SDS so očitali, da to ni mogoče, ker so zavlačevali z vložitvijo zbranih podpisov za referendum.

V SDS so to zanikali, ker so morali podpise pred oddajo še enkrat prešteti. Menijo, da želi koalicija poseben referendumski dan zato, da bo udeležba na glasovanju čim manjša, kar pa zanikajo v koaliciji. Koalicija je poudarila še, da stroškov z referendumi sploh ne bi bilo, če SDS ne bi dala zahteve zanje.