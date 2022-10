Tudi Aleš Primc bi bil rad župan Ljubljane

Predsednik zunajparlamentarne stranke Glas za otroke in družine bo vložil kandidaturo za ljubljanskega župana

Aleš Primc, borec za družine – a za zgolj tiste, ki so po njegovem "prave"

© Borut Krajnc

Za ljubljanskega župana bo kandidiral tudi predsednik zunajparlamentarne stranke Glas za otroke in družine Aleš Primc. Kot so napovedali v stranki, bodo župansko kandidaturo in kandidatno listo stranke za člane mestnega sveta vložili danes popoldne, ko bo Primc pred magistratom tudi predstavil svoj program. Njegova stranka ima sicer v javnosti nizko podporo, njihovi kandidati pa so bili do sedaj na vseh volitvah (tako predsedniških kot parlamentarnih) neuspešni.

Stranka za dvigala

Progam, ki so ga pripravili, obsega deset točk. Med drugim napovedujejo, da bo občina "aktivno sofinancirala projekte za namestitev dvigal v vse bloke in večnadstropne hiše, ki jih še nimajo".

Primc, ki sicer s svojo stranko Glas za otroke in družine doslej ni bil prisoten v ljubljanskem mestnem svetu, je tudi aktiven predstavnik koalicije Za otroke!, s katero so prejšnji teden v Državnem zboru (DZ) vložili pobudo za razpis zakonodajnega referenduma o nedavno sprejetih spremembah družinskega zakonika.

Aleš Primc in Metka Zevnik iz iniciative Za otroke! med svojim najlubšim opravilom – zbiranjem podpisov

© Borut Krajnc

V prestolnici se bodo sicer poleg aktualnega župana Zorana Jankovića, ki je na čelu Ljubljane od leta 2006, za župansko mesto po doslej znanih informacijah potegovali še poslanka Levice Nataša Sukič, vodji svetniških klubov SDS in NSi, Igor Horvat in Mojca Sojar, skupna kandidatka strank SLS in Naša dežela Tina Bregant, sekretar Piratske stranke Jasmin Feratović in kandidatka zelene stranke Vesna Jasminka Dedić.