Severna Koreja z nizom topniških izstrelkov

Odziv na vojaške vaje Južne Koreje

Severnokorejski voditelj Kim Jong-un

Severna Koreja je danes že drugi dan zapored v vode ob meji z Južno Korejo izstrelila niz topniških izstrelkov. Obstreljevanje sta potrdila tako Seul Kot Pjongjang, kjer so navedli, da gre za odgovor na vojaške vaje, ki jih trenutno izvaja Južna Koreja.

Z jugozahoda Severne Koreje je v morje ob obali po navedbah južnokorejske vojske danes poletelo okrog 100 izstrelkov. Ti so pristali v pomorskem tamponskem območju med državama in ne v ozemeljskih vodah Južne Koreje, so potrdili v Seulu. Kljub temu so prepričani, da gre za kršitev dogovorov iz leta 2018, ko sta državi z namenom pomiritve napetosti oblikovali tamponsko cono.

"Nenehne provokacije Severa spodkopavajo mir in varnost ne le na Korejskem polotoku ampak tudi za mednarodno skupnost," je sporočilo poveljstvo južnokorejske vojske in Pjongjang pozvalo k ustavitvi obstreljevanja.

Severna Koreja je navedla, da je bilo zadnje v nizu obstreljevanj odgovor na "vojaške provokacije" južnokorejske vojske v zadnjih dneh, ki da se morajo nemudoma končati.

Seul je namreč v ponedeljek na območju začel izvajati vojaške vaje, ki naj bi trajale do 28. oktobra. Severna Koreja v njih vidi vaje za napad na svoje ozemlje.

Nanje se je s podobnim topniškim obstreljevanjem odzvala že v torek, ko je prav tako na območje tamponske cone z vzhodne in zahodne obale izstrelila približno 250 izstrelkov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Razmere na Korejskem polotoku so trenutne zelo napete. Pjongjang je v zadnjih tednih izvedel niz raketnih preizkusov in vojaških vaj, Seul in Washington pa opozarjata, da se severnokorejski voditelj Kim Jong-un pripravlja na nov jedrski poskus, že sedmi po vrsti.

