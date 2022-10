V primeru zmage republikancev težave s pomočjo ZDA Ukrajini?

Vodja republikancev v predstavniškem domu ameriškega kongresa Kevin McCarthy je opozoril, da Ukrajini ne bodo več izdajali bianco menic, če republikanci po novembrskih volitvah znova prevzamejo večino v kongresu

© Gage Skidmore / Flickr

Vodja republikancev v predstavniškem domu ameriškega kongresa Kevin McCarthy je v torek opozoril, da Ukrajini ne bodo več izdajali bianco menic, če republikanci po novembrskih volitvah znova prevzamejo večino v kongresu. Če jim to uspe, bo McCarthy najverjetneje postal predsednik predstavniškega doma.

Republikanska stranka je bila doslej s svojimi senatorji in kongresniki večinoma odločno na strani Ukrajine v boju proti Rusiji. Le bivši predsednik ZDA Donald Trump je nekaj časa izrekal pohvale na račun ruskega predsednika Vladimirja Putina in kritike na račun ameriške vlade.

Posamezni republikanski kongresniki, ki so tesno povezani s Trumpom, pa že nekaj časa izražajo dvom v upravičenost izdatne podpore Ukrajini. Zahtevajo, da ZDA najprej poskrbijo zase, šele nato pa morda tudi za koga drugega.

Trumpovi republikanci poudarjajo, da v času visoke inflacije ne gre po nemarnem zapravljati proračunskega denarja, kar se glede na uradno statistiko sicer ne dogaja. Pod predsednikom ZDA Joejem Bidnom se je proračunski primanjkljaj zmanjšal in se bo tudi letos. ZDA beležijo rekordno nizko stopnjo brezposelnosti, zaposlovanje pa narašča še naprej, skupaj s plačami.

ZDA so septembra potrdile za 12,3 milijarde dolarjev pomoči Ukrajini, pred tem pa dvakrat za skupno več kot 50 milijard dolarjev. Spomladi je enemu od paketov pomoči nasprotovalo 60 republikanskih članov predstavniškega doma kongresa in 11 senatorjev. Zahtevali so boljši pregled nad porabo.

