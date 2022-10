Biden za zakon o zaščiti pravice do splava

Ameriški predsednik Joe Biden

© Gage Skidmore / Flickr

Ameriški predsednik Joe Biden je med govorom v gledališču Howard v Washingtonu v torek dejal, da bo prva stvar, ki jo bo poslal v kongres prihodnje leto, predlog zakona o zaščiti pravice do splava na zvezni ravni. Vendar pa je ob tem priznal, da morajo demokrati novembra povečati večino v senatu in jo vsaj ohraniti v predstavniškem domu.

V zveznem senatu je trenutno razmerje sil med demokrati in republikanci 50 proti 50, odločilni glas večine pa prispeva demokratska podpredsednica ZDA Kamala Harris.

Demokrati so po odločitvi vrhovnega sodišča ZDA, da razveljavi lastno pol stoletja staro odločitev v primeru Roe proti Wade, ki je ženskam po ZDA zagotovila pravico do splava, že večkrat skušali uzakoniti pravico do splava na zvezni ravni.

Vendar pa jim je to preprečila republikanska obstrukcija, medtem ko dva konservativna demokrata Joe Manchin in Kyrsten Sinema nočeta odpraviti pravice do obstrukcije oziroma filibustra. "Če mi po volitvah zagotovite še dva demokratska senatorja, vam obljubim, da bomo uzakonili Roe proti Wade," je v torek zatrdil Biden demokratskim volivcem.

Po odločitvi vrhovnega sodišča ZDA so doslej splav povsem prepovedali v 12 republikanskih zveznih državah, vprašanje pravice do splava pa demokratom vzbuja upanje, da jim bo na volitvah 8. novembra morda le uspelo ohraniti ali celo povečati večino v kongresu - čeprav Američane najbolj skrbijo visoke cene bencina in inflacija, kar ne govori v prid demokratom, ki so na oblasti.

Pravico do splava podpira več kot 60 odstotkov ameriških volivcev. Republikanci gredo celo v nasprotno smer, saj želi senator Lindsey Graham na zvezni ravni sprejeti zakon o prepovedi splava po vsem ozemlju ZDA.

Biden je v torek posebej nagovoril mlade, ki se praviloma v manjši meri udeležujejo volitev. "Vi predstavljate tisto, kar je najboljše med nami. Vaše generacije ne bodo ignorirali ali utišali. Leta 2020 ste volili za spremembo, ki ste jo želeli. Leta 2022 morate voliti za prihodnost svoje države," jim je sporočil Biden.

