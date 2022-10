»To orodje sem uporabil le zato, ker sem dobil navodilo od Kurza«

Tesen sodelavec v preiskavi korupcije močno obremenil nekdanjega avstrijskega kanclerja Sebastiana Kurza

Janez Janša in Sebastian Kurz v severni steni Triglava leta 2020, ko sta bila oba predsednika vlade

Nekdanji tesen sodelavec bivšega avstrijskega kanclerja Sebastiana Kurza je tega močno obremenil v preiskavi korupcije, ki poteka proti njemu in več drugim osumljencem. Glede na zapiske zaslišanja je nekdanji vodja kabineta na finančnem ministrstvu Thomas Schmid zatrdil, da mu je Kurz naročil, naj spravi v obtok prirejene javnomnenjske raziskave.

Schmid, nekdaj tudi vodja avstrijskega državnega sklada ÖBAG, je pričal pred državnim tožilstvom, pristojnim za gospodarstvo in korupcijo, ki preiskuje sum vpletenosti tako Schmida, Kurza kot nekaterih drugih v afero z domnevnim kupovanjem pristranskega medijskega poročanja in javnomnenjskih anket z davkoplačevalskim denarjem. Zaradi tega je Kurz pred letom dni tudi odstopil.

Glede na zapiske z zaslišanja, ki so jih je v torek objavili nekateri avstrijski mediji in ki naj bi od junija trajalo skupno 15 dni, je sedaj Schmid potrdil, da je finančno ministrstvo plačalo oglase v določenem časopisu, ki je v zameno objavil prirejene ankete. Tudi te naj bi delno skrivaj financiralo finančno ministrstvo.

Kurzovi zaupniki naj bi namreč glede na sume tožilstva med letoma 2016 in 2018 naročali javnomnenjske raziskave, ki so kazale na občutnejši padec priljubljenosti ljudske stranke (ÖVP) kot druge javnomnenjske raziskave. Namen naj bi bil olajšati pot Kurzu na čelo ÖVP in v kanclerski urad.

"Pomembno mi je, da poudarim, da sem to orodje uporabil le zato, ker sem dobil navodilo od Kurza," je glede na zapiske z zaslišanja, ki jih je med drugim objavila javna televizija ORF, dejal Schmid.

Schmid, ki naj bi si prizadeval za položaj kronske priče, sicer trdi, da je po odhodu iz holdinga ÖBAG začel predelovati stvari. "Delali smo stvari, ki niso bile v redu," je dejal in dodal, da se je počutil, kot da ga je Kurz izrabil, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Kurzov odvetnik Werner Suppan je njegove izjave zavrnil. Kot je zatrdil, gre za lažne obtožbe, kar bodo tudi dokazali. Na Schmidovo pričevanje se je na Facebooku odzval tudi Kurz sam. "Z obtožbami proti drugim, vključno z mano, poskuša pridobiti status kronske priče, da bi sam ostal nekaznovan," je zapisal o Schmidu in dodal, da njegove izjave zato niso "nobeno presenečenje".

Nekdanji avstrijski kancler Sebastian Kurz

Pri avstrijskih Zelenih, ki so v koaliciji z ÖVP, so medtem opozorili, da afera otežuje sodelovanje med strankama, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Seveda je koalicija obremenjena z dejanji ÖVP in oseb, ki so tam delovale, zlasti v preteklosti," je danes dejala poslanka Zelenih Nina Tomaselli, ki v parlamentarni preiskovalni komisiji o domnevni korupciji v ÖVP zastopa svojo stranko. Dodala je, da razpada koalicije zaradi afere kljub temu ni na vidiku, in poudarila, da je primer zdaj v rokah sodstva.

Na zadevo se je odzval tudi aktualni kancler Karl Nehammer, ki je dejal, da Schmidove obtožbe proti Kurzu in drugim "zadevajo preteklost", a poudaril, da, če so resnične, "potem to ni v redu", navaja APA. "Sedaj potrebujemo popolno pojasnilo, ki ga bodo podali preiskovalni organi," je dejal Nehammer in opozoril, da o resničnosti Schmidovih izjav ne more soditi noben politik.

Schmidove izjave so sicer že vodile tudi v hišne preiskave, ki so jih glede na navedbe tožilstva v torek zaradi suma podkupovanja in zlorabe položaja izvedli na dveh podjetjih.

Kurza poleg te afere bremenijo še očitki lažnega pričanja pred parlamentarno komisijo, ki preiskuje afero Ibiza, zaradi katere je leta 2019 razpadla takrat vladajoča koalicija ÖVP in svobodnjakov (FPÖ).

