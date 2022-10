Ukrajina: Rusi še vedno zadržujejo približno 50 uslužbencev jedrske elektrarne

Vodja ukrajinskega operaterja jedrskih elektrarn Energoatom trdi, da so Rusi zajeli več kot 150 uslužbencev, "medtem so jih več izpustili, vendar usoda nekaterih še vedno ni znana"

Rusi še vedno zadržujejo približno 50 uslužbencev jedrske elektrarne Zaporožje na jugu Ukrajine, je danes opozoril vodja ukrajinskega operaterja jedrskih elektrarn Energoatom Petro Kotin. Od marca, ko so Rusi zasedli objekt, so zajeli več kot 150 uslužbencev, medtem so jih več izpustili, vendar usoda nekaterih še vedno ni znana, je dodal.

Po besedah Kotina so bili med približno 100 ukrajinskimi zaporniki zaposleni, "ki so bili ubiti, drugi pa so bili mučeni", je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal Kotin.

"Redno ugrabljajo zaposlene v elektrarni," je opozoril in spomnil, da je bil generalni direktor jedrske elektrarne Igor Murašov nekaj dni v ujetništvu, preden so ga v začetku meseca izpustili. Mednarodna agencija za jedrsko energijo (IAEA) se je z rusko stranjo pogajala o Muraševovi izpustitvi. Po nekaj dneh so ga izpustili, IAEA pa je sporočila, da je z družino na ozemlju pod ukrajinskim nadzorom in da ne bo več delal v elektrarni, poroča AFP.

"Redno ugrabljajo zaposlene v elektrarni."



Petro Kotin,

vodja ukrajinskega operaterja jedrskih elektrarn Energoatom

Energoatom je v torek Rusijo obtožil, da je ugrabila dva vodilna delavca v jedrski elektrarni v Zaporožju na jugu Ukrajine in hkrati Mednarodno agencijo za jedrsko energijo (IAEA) pozval k ukrepanju. Po navedbah Enerogatoma so ruske sile v ponedeljek ugrabile vodjo informacijske tehnologije Olega Kostjukova in pomočnika generalnega direktorja elektrarne Olega Ošeka ter ju odpeljale neznano kam.

Ruska vojska je jedrsko elektrarno v Zaporožju, največji jedrski objekt v Evropi, zavzela v začetku marca, v prvih dneh ruske invazije na Ukrajino. Moskva in Kijev se že več mesecev obtožujeta zaradi obstreljevanja v bližini objekta, ki je v rokah Rusije, kar je sprožilo strah pred jedrsko nesrečo in spodbudilo pozive k demilitarizaciji območij okoli atomskih objektov v Ukrajini.

