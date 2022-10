»Trump je lagal«

Zvezni sodnik ugotovil, da je nekdanji predsednik ZDA Donald Trump zavestno lagal o volilnih prevarah

Donald Trump, nekdanji predsednik ZDA

© Joyce N. Boghosian

Zvezni sodnik v Kaliforniji David Carter je v sredo ugotovil, da je bivši predsednik ZDA Donald Trump zavestno lagal o prevarah na predsedniških volitvah leta 2020. Isti sodnik je že marca ugotovil, da je Trump najverjetneje kršil zakon z oviranjem dela kongresa, ko je širil volilne laži.

Carter odloča v pravnem sporu med kongresnim odborom, ki preiskuje napad Trumpovih privržencev na kongres 6. januarja lani, in nekdanjim Trumpovim odvetnikom Johnom Eastmanom, ki odboru noče predati zahtevanih informacij oziroma sporočil med njim in Trumpom.

Carter je Eastmanu že ukazal predajo večine sporočil, nekaj pa je pustil zaupnih. V sredo je ukazal, da odboru preda še 33 dodatnih sporočil, ker da so del kaznivih dejanj, povezanih s Trumpovim spodkopavanjem izida predsedniških volitev 2020.

"Elektronska sporočila med Eastmanom in Trumpom dokazujejo, da je bivši predsednik vedel, da številke o volilnih prevarah, ki jih je navajal, niso resnične, vendar jih je ponavljal naprej."



David Carter,

zvezni sodnik v Kaliforniji

"Elektronska sporočila med Eastmanom in Trumpom dokazujejo, da je bivši predsednik vedel, da številke o volilnih prevarah, ki jih je navajal, niso resnične, vendar jih je ponavljal naprej," je odločil sodnik. Sporočila po sodnikovem prepričanju dokazujejo, da je bil namen Trumpovih obtožb zavlačevanje oziroma oviranje potrditve volilnega izida v kongresu 6. januarja.

Kongresni odbor je doslej v svoji preiskavi in na javnih zaslišanjih nazorno pokazal, da je Trump zavračal poraz na volitvah z laganjem o volilnih prevarah.

Njegovi odvetniki so najprej poskušali s tožbami, ki pa so padale na sodiščih vse do vrhovnega, nakar so se domislili, da podpredsednik ZDA Mike Pence v svoji formalni vlogi 6. januarja ne bi potrdil volilnih izidov po posameznih državah. Pence pri tem ni hotel sodelovati, Trumpovi privrženci pa so nato napadli kongres.

lFm_OoUdMXU