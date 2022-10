Nemčija na poti do legalizacije konoplje

V skladu z novo zakonodajo bi bil osebam nad 18 let dovoljen nakup in posedovanje do 20 gramov konoplje

Nemška vlada je naredila prve korake na poti proti morebitni legalizaciji konoplje, s čimer bi izpolnila eno svojih predvolilnih obljub, so v sredo poročali nemški mediji in politični bilten Politico. V skladu z novo zakonodajo bi bil osebam nad 18 let dovoljen nakup in posedovanje do 20 gramov konoplje.

Nemčija namerava dekriminalizirati nakup in posedovanje manjših količin marihuane v skladu s predvolilno obljubo levosredinske koalicije pod vodstvom kanclerja Olafa Scholza.

O glavnih točkah predlaganih zakonodajnih sprememb, ki jih je predstavil minister za zdravje Karl Lauterbach, trenutno sicer še razpravljajo pristojna ministrstva, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Osebam nad 18 let naj bi bilo dovoljeno gojenje do dveh rastlin za osebno uporabo in posedovanje do 20 gramov konoplje. Količina opojne snovi THC v rastlinah v skladu z načrti ne bi smela presegati 15 odstotkov, načeloma pa konoplja ne bi bila več pravno uvrščena med prepovedane droge.

Tudi mlajši od 18 let, ki bi uporabljali konopljo, bi bili oproščeni kazni, vendar pa bi jim lahko uradi za mladino v takšnih primerih naložili udeležbo na preventivnih tečajih, konopljo pa bi jim zasegli. Določene naj bi bile tudi dovoljene lokacije trgovin s konopljo, ki bi morale biti dovolj oddaljene od šol ter drugih otroških in mladinskih ustanov.

Pred mesecem dni je nemški finančni minister Christian Lindner dejal, da bi bila lahko konoplja dekriminalizirana že prihodnje leto, vendar je malo verjetno, da bi zakon začel veljati pred letom 2024. Vlada naj bi osnutek zakona predstavila konec letošnjega ali v začetku prihodnjega leta.

Zdravstveni minister Lauterbach je ocenil še, da konopljo v Nemčiji uporablja približno štiri milijone odraslih oseb, pri čemer sta zdaj vpletena organizirani kriminal in črni trg.

