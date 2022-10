Brez Termoelektrarne Šoštanj?

V času »največje energetske krize« delujemo brez ključnih proizvajalcev elektrike

»Slovenija je pri oskrbi z elektriko in plinom v dobri kondiciji,« so ta teden sporočili infrastrukturni minister Bojan Kumer ter direktorja Elesa Aleksander Mervar in Plinovodov Marjan Eberlinc. Temu botrujejo ugodne temperature, racionalna poraba oziroma učinkovito samoomejevanje porabe (Talum) ter dobra povezanost Slovenije v energetsko omrežje EU. Zlasti zadnje je ključno, saj trenutno ogromno večino elektrike uvažamo. Jedrska elektrarna Krško je od 1. oktobra v 32-dnevnem remontu, iz sistema pa je od 15. oktobra izklopljena tudi šoštanjska termoelektrarna. V času »največje energetske krize« delujemo brez dveh proizvajalcev, ki skupaj proizvedeta večino elektrike. Lani sta JEK in TEŠ proizvedla 5873 gigavatnih ur ali dobrih 55 odstotkov vse v Sloveniji proizvedene elektrike (pri tem izračunu je upoštevano dejstvo, da gre polovica proizvodnje Jedrske elektrarne Krško na Hrvaško).