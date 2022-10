Inštitut 8. marec začenja priprave na referendumsko kampanjo o spremembah zakona o RTVS

Vanjo se bodo vključili tudi uradno, kot organizatorji

Stavka delavcev RTV Slovenija

© Borut Krajnc

Inštitut 8. marec je sporočil, da aktivno začenjajo priprave na referendumsko kampanjo o spremembah zakona o Radioteleviziji Slovenija (RTVS). Vanjo se bodo vključili tudi uradno, kot organizatorji, so zapisali v sporočilu za javnost. Ocenjujejo namreč, da bo zmaga na referendumu kljub večinski podpori ljudi javni RTVS težka.

Ljudje sicer v veliki večini podpirajo zakon in njegovo idejo, a se o tem v javnosti govori malo, ljudje so naveličanih nenehnih volitev in politikanstva, so zapisali. V inštitutu se tako zavedajo, da je pred njimi ena težjih bitk. "Odločalo se bo o usodi javne RTVS. Delavci in delavke RTVS nas potrebujejo. In mi moramo drug drugega zaščititi," so zapisali.

Objavili so javni poziv vsem ljudem, da se jim v prizadevanjih za javno RTVS pridružijo. Prostovoljci so eden od najlepših delov vsake bitke, je poudarila direktorica inštituta Nika Kovač. "Vedno pa si želimo v svojo ekipo sprejeti še nove ljudi in še povečati našo skupnost, ki si prizadeva za lepšo in pravičnejšo družbo," je dodala.

V prihodnjih tednih se bodo znova odpravili v mesta in vasi po vsej Sloveniji. Sporočajo, da smo prišli "do trenutka, ko je postalo jasno, da moramo biti solidarni in zaščititi drug drugega: javno RTVS in delavce ter delavke, zaposlene v njem".

Zato so danes objavili tudi peticijo Zaščitimo drug drugega v podporo 38 delavcem RTVS, ki so dobili opomin pred izgubo službe, ker so se ob koncu TV Dnevnika tiho postavili za voditeljico v podporo sodelavcem. Dostopna je na povezavi: sta.si/qbAwKJ.

Izpostavili so, da se je na njihovi dosedanji poti izkazalo, da je takrat, ko se ljudje odločimo in združimo za skupno dobro, mogoče doseči mnogo, kar se je pokazalo ob lanskem referendumu o vodah. Takrat se je po njihovih navedbah aktivirala široka mreža civilne družbe, ki je sodelovala za skupen cilj, in to si želijo ponoviti tudi pri referendumu o javni RTVS. K sodelovanju pa bodo kot vedno povabili tudi politične stranke in javnost o tem transparentno seznanjali.

Novela zakona o RTVS namreč na novo ureja vodenje, upravljanje in nadzor RTVS. Med drugim namesto 29-članskega programskega sveta in 11-članskega nadzornega sveta zavoda uvaja enotni svet s 17 člani, ki jih ne bi imenoval DZ. V koaliciji poudarjajo, da novela zakona o RTVS prinaša depolitizacijo javnega zavoda, stranka SDS, ki je pobudnica referenduma, pa meni, da novela z enim zamahom obglavlja vodstvo in programski svet RTVS. Proti uveljavitvi novele so tudi v NSi, zato referendum podpirajo. Volivci bomo o tem na referendumu odločali 27. novembra.