Volišča so zaprta

Sodeč po podatkih o udeležbi do 16. ure je bila volilna udeležba na predsedniških volitvah nekoliko višja kot pred petimi leti

Kmalu bo znano, ali bomo novega predsednika oziroma predsednico dobili že po današnjem glasovanju ali pa bo za njegovo izvolitev potreben še drugi krog.

© Borut Peterlin

Ob 19. uri se je po državi zaprlo več kot 3000 volišč, na katerih so volivci med sedmimi kandidati izbirali novega predsednika republike. Kmalu bo znano, ali bomo novega predsednika oziroma predsednico dobili že po današnjem glasovanju ali pa bo za njegovo izvolitev potreben še drugi krog.

Med 7. in 19. uro je namreč skoraj 1,7 milijona volilnih upravičencev na volitvah predsednika republike lahko oddalo svoj glas za enega izmed sedmih kandidatov: Milana Brgleza, Anžeta Logarja, Janeza Ciglerja Kralja, Miho Kordiša, Natašo Pirc Musar, Vladimirja Prebiliča in Sabino Senčar.

Prvi delni neuradni izidi bodo znani po 19.30, Državna volilna komisija bo nato preštete glasove sproti objavljala na spletni strani. Predsedniški kandidati bodo rezultate pričakali v volilnih štabih, nato pa se po pričakovanjih preselili v medijsko središče na Gospodarskem razstavišču.

Med 7. in 19. uro je namreč skoraj 1,7 milijona volilnih upravičencev na volitvah predsednika republike lahko oddalo svoj glas za enega izmed sedmih kandidatov: Milana Brgleza, Anžeta Logarja, Janeza Ciglerja Kralja, Miho Kordiša, Natašo Pirc Musar, Vladimirja Prebiliča in Sabino Senčar.

Današnji izidi sicer še ne bodo končni, saj bodo morali prišteti še glasovnice, ki bodo prispele po pošti, a bodo najverjetneje že pokazali jasno sliko, kako so se odločili volivci.

Tako bo znano, ali bo novi predsednik ali predsednica republike izvoljen že danes ali šele 13. novembra, ko je predviden drugi krog volitev. Če nihče izmed kandidatov danes ne bo dobil vsaj 50-odstotne podpore, se bosta v drugem krogu pomerila kandidata, ki bosta v današnjem prvem krogu prejela največ glasov.

Izid volitev bo odvisen tudi od udeležbe, ki bo, sodeč po podatkih o udeležbi do 16. ure, nekoliko višja kot pred petimi leti. Do 16. ure je namreč glasovalo 589.261 volivcev oz. 34,78 odstotka vseh volilnih upravičencev. Leta 2017 pa je do 16. ure na volišča prišlo 32,02 odstotka volivcev.

Najvišja volilna udeležba je bila danes sicer v volilni enoti Kranj, in sicer 36,70-odstotna, najnižja pa v volilni enoti Maribor, in sicer 32,28-odstotna.

Do konca glasovanja je veljal volilni molk, dežurna služba ministrstva za notranje zadeve je po zadnjih podatkih prejela skupaj 28 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka. Od tega je v soboto prejela pet obvestil in danes 23. Osem zadev inšpektorji še obravnavajo, pri 20 zadevah kršitev niso ugotovili.