Volitve / »Kordiš je v kampanjo vnesel teme, ki prepogosto niso slišane v slovenski politiki«

Kandidatu Levice za predsednika republike Mihi Kordišu prvi delni izidi volitev ne kažejo preboja v drugi krog. Kordiš je dejal, da je bil eden od njegovih ciljev predsedniškemu mestu vrniti težo, ki mu pripada.

Miha Kordiš, kandidat Levice za predsednika, ki se mu ni uspelo prebiti v drugi krog

© Uroš Abram

Kandidatu Levice za predsednika republike Mihi Kordišu prvi delni izidi volitev pričakovano ne kažejo preboja v drugi krog. Kordiš je v prvih odzivih po zaprtju volišč dejal, da je bil eden izmed njegovih ciljev predsedniškemu mestu vrniti težo, ki mu pripada. Ocenil je, da je bila kampanja pred njegovim vstopom dolgočasna in oropana vsebine.

Kordiš je v izjavi dejal, da so se v Levici v to kampanjo podali, da pokažejo mesto predsednika republike kot "mesto, s katerega se je treba postaviti in voditi za solidarno prihodnost, da damo glas ljudem, ki glasu v naši družbi nimajo, torej delavci in delavke". "Mislim, da smo to v tej kampanji tudi uspešno storili," je ocenil.

"V Levici smo šli v to kampanjo skupaj, skupaj smo jo odpeljali in skupaj bomo tudi nadaljevali," pa je odgovoril na vprašanje, kaj konkretno bo rezultat na predsedniških volitvah pomenil za njegov položaj v stranki.

Tudi koordinator Levice Luka Mesec je ocenil, da bi bila kampanja pred tokratnimi predsedniškimi volitvami brez njihovega kandidata "bistveno bolj dolgočasna". "Absolutno je bil Miha Kordiš kandidat, ki je v kampanjo vnesel ne samo svežino, ampak tudi teme, ki prepogosto niso slišane v slovenski politiki - podnebne spremembe, stanovanja za mlade. Bil je glas preslišanih in mislim, da je na ta način zelo lepo in dostojno predstavljal bistvena sporočila Levice in bil, kot smo napovedali, prijetno presenečenje teh volitev," je dejal Mesec.

Bo pa treba bo Meščevih besedah na vseh omenjenih temah treba še veliko delati v vladnih vrstah, da jih tudi v politični agendi potisnejo naprej. "Ampak dobro je že to, da se o njih govori," je še dodal.

Glede na prve delne rezultate se kandidatu Levice preboj v drugi krog ne obeta, po približno polovici preštetih glasov mu kaže na okoli 2,8-odstotno podporo, zato se postavlja vprašanje, ali bo Levica v drugem krogu podprla katerega od uvrščenih kandidatov. Na vprašanje medijev o tem je Kordiš odgovoril, da "se bodo o drugem krogu pogovarjali, ko do njega pride".

Kordiš rezultate predsedniških volitev pričakuje v ljubljanskem baru Pritličje. Zbralo se je nekaj 10 ljudi, med njimi je tudi ministrica iz vrst Levice Asta Vrečko in poslanka Levice Nataša Sukič.

Kandidat Levice je diplomirani filozof in literarni komparativist. Prihaja iz Škofje Loke. S političnim delovanjem je začel že v gimnaziji, med študijem se je pridružil različnim študentskim skupinam in pobudam ter bil dejaven v študentskih organih. Med letoma 2011 in 2013 je bil član programskega odbora Delavsko-punkerske univerze, zdajšnjega Inštituta za delavske študije. V DZ je bil prvič izvoljen leta 2014, poslanec je že tretji mandat.