Nataša Pirc Musar: »Prišel je čas za prvo žensko predsednico«

Nataša Pirc Musar se je, kot kažejo delni izidi predsedniških volitev, uvrstila v drugi krog. Takrat bo šlo za spopad vrednot, pravi kandidatka.

Nataša Pirc Musar, kandidatka za predsednico republike

© Uroš Abram

Po oceni predsedniške kandidatke Nataše Pirc Musar bo šlo v drugem krogu, v katerem se bo po delnih izidih današnjih volitev pomerila z Anžetom Logarjem, zagotovo za spopad vrednot. Kot je dejala, se bo v drugem krogu veliko bolj morala pokazati razlika med njo in Logarjem, ki mu je že čestitala za zmago v prvem krogu.

Neuradni izidi današnjih predsedniških volitev kažejo, da je za relativnega zmagovalca Logarja glasovalo 33,96 odstotka volivcev, za Pirc Musar pa 26,87 odstotka.

"Veselim se drugega kroga, veselim se finala," je poudarila Pirc Musar, ki verjame, da je prišel čas za prvo žensko predsednico. Kot je dejala, je na drugi krog pripravljena, saj se ne bo spreminjala in bo še naprej zagovarjala iste stvari.

Po njenem mnenju rezultat kaže, da volivke in volivci ne poslušajo diktatov strank, "da so prepoznali kakovosti neodvisne kandidatke, ki se zaradi te predvolilne kampanje ni spremenila čisto nič in se ne bo".

Poudarila je, da ves čas živi iste vrednote in jih bo še naprej. Veseli jo, da so ljudje te vrednote prepoznali. "Desetletja sem podpornica LGBTQ+ skupnosti, sem za pravico do svobodnega odločanja o rojstvih, za splav. To so stvari, ki mi jih nihče ne more izvzeti iz mojega genskega zapisa," je dodala in napovedala, da se bo vedno borila za te pravice, za vse človekove pravice.

Kot je dejala v izjavi v medijskem središču na Gospodarskem razstavišču, se 25 let ukvarja s temeljnimi človekovimi pravicami, verjame v vladavino prava, v pravno državo, predvsem pa verjame v evropske vrednote in verjame, da mora Slovenija ostati del jedrne Evropske unije.

"Verjamem, da je Slovenija sposobna preseči razdelitev. Predvsem si ne želim, da bi se nas delilo po preteklosti. Iskreno si želim, da se lahko poenotimo na strateških temah, tam je nujno soglasje med levimi in desnimi," je izpostavila.

V drugem krogu si želi "prav tako dostojnih soočenj, dostojnega govora, ki smo mu bili priča v prvem krogu volitev", ko so po njenih besedah vsi kandidati in kandidatke med seboj resnično spoštljivo komunicirali. Je pa dodala, da se je treba zavedati, da bo v drugem krogu šlo za spopad vrednot.

"Pozivam tudi tiste, ki ste bili zadržani v prvem krogu, da boste odšli na volitve 13. novembra, da se boste zavzeli za vrednote, ki jih sama živim tako rekoč celo življenje, da se boste spomnili, kako je bilo dve leti pod vladavino prejšnje vlade, da nas ne bo strah, da nam bodo še kdaj kratili temeljne človekove pravice," je dejala.

Pirc Musar se je sicer zahvalila vsem volivkam in volivcem, predvsem tistim, ki so glasovali zanjo, pa tudi tistim, ki niso. Volitve so praznik demokracije, je poudarila. Veseli jo, da je bilo kandidatov za predsedniško mesto sedem, čeprav ji je bilo, ker je bilo na levem bloku kandidatov več, zaradi tega težje. "Ampak to je demokracija," je še dodala.

54-letna Pirc Musar, ki je kandidirala s podpisi volivcev, poleg Piratske stranke pa so ji podporo izrazili tudi v Stranki mladih - Zeleni Evrope, je končala študij prava, opravljen ima tudi pravosodni izpit. Sprva je delala v medijih, najprej šest let kot novinarka in voditeljica informativne oddaje TV Dnevnik na RTV Slovenija, za tem pa pet let v isti vlogi v oddaji 24 ur na POP TV.

Pisala je časopisne članke in delala na različnih radijskih postajah. Kariero je nato na kratko nadaljevala kot vodja službe za korporativno komuniciranje v družbi Aktiva Group. Leta 2003 se je zaposlila na vrhovnem sodišču kot direktorica centra za izobraževanje in informiranje. Zatem je bila pooblaščenka za dostop do informacij javnega značaja, danes pa deluje kot odvetnica.

