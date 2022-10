Robert Golob: »Jaz vem že danes, kdo bo poraženec v drugem krogu«

Predsednik Gibanja Svoboda in predsednik vlade Robert Golob je dejal, da je trenutno najbolj pomembno to, da Slovenija tudi z naslednjim predsednikom oziroma predsednico republike dobi stabilno politično okolje

Robert Golob, predsednik vlade in predsednik Gibanja Svoboda

Predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob je v volilnem štabu predsedniškega kandidata Milana Brgleza izpostavil, da je skupni predsedniški kandidat s koalicijsko partnerico SD odlična popotnica ne samo za te volitve, ampak je s tem tudi koalicija bolj trdna. Poraženca bomo spoznali v drugem krogu, je dodal Golob, ki že ve, kdo bo to.

"Poraženca bomo spoznali v drugem krogu in jaz vem že danes, kdo bo poraženec v drugem krogu. In to je tisto, kar je najbolj pomembno. Kdo z leve sredine bo zmagovalec, je manj pomembno kakor to, da leva sredina prevzame to funkcijo v svoje roke in s tem se naslednjih pet let dobi stabilno politično okolje v Sloveniji," je napovedal predsednik vlade in Gibanja Svoboda.

Po njegovih besedah so vsake volitve praznik demokracije in tudi danes je to praznik demokracije, na koncu pa odločajo volivke in volivci.

"To, da smo se skupaj s Socialnimi demokrati, koalicijskimi partnerji, odločili za skupnega kandidata, je odlična popotnica ne samo za te volitve in jih ni treba samo na ta način gledati, ampak za to, da je s tem tudi koalicija bolj trdna. In to je prvo sporočilo in se mi zdi zelo pomembno za vse tiste, ki bodo špekulirali o tem, kdo je poraženec," je poudaril Golob.

Skupnemu kandidatu SD in Gibanja Svoboda Brglezu po delnih neuradnih izidih volitev kaže na okoli 15,8-odstotno podporo. V drugi krog pa sta se, kot kaže, uvrstila poslanec SDS Anže Logar in odvetnica Nataša Pirc Musar.