Analitik Nikola Damjanić z Ninamedie meni, da v drugem krogu predsedniških volitev teoretično bolje kaže kandidatki leve sredine Nataši Pirc Musar, a odločila bo volilna udeležba

Predsedniški kandidati levice in leve sredine: Miha Kordiš, Nataša Pirc Musar, Milan Brglez in Vladimir Prebilič

Analitik Nikola Damjanić z Ninamedie meni, da v drugem krogu predsedniških volitev teoretično bolje kaže kandidatki leve sredine Nataši Pirc Musar, a odločila bo volilna udeležba. Ocenjuje, da če bo volilna udeležba taka kot je bila v prvem krogu, so njene možnosti visoke, če pa bo nižja, je razplet volitev vprašljiv, je dejal za STA.

Izid prvega kroga predsedniških volitev je takšen, kot so ga napovedovale javnomnenjske ankete. "Zgodilo se je pričakovano, kar se je na podlagi anket sklepalo," je povedal Damjanić. Meni, da je rezultat logičen, saj se je "leva sredina razkropila na tri kandidate, ki pa imajo v seštevku večino".

Predsedniških volitev se je udeležilo dobrih 51 odstotkov volivcev, kar je manj kot na aprilskih volitvah v DZ, ko je glasovalo skoraj 71 odstotkov volilnih upravičencev. Dejal je, da je bila volilna udeležba logična, saj ni bilo istih parametrov, pričakovanj in zagona kot pred parlamentarnimi volitvami. "Tudi volilna kampanja je bila relativno medla, ni bilo strašnih ideoloških konfliktov, ki bi generirali večjo volilno udeležbo," ocenjuje in meni, da bo v drugem krogu udeležba še nižja.

V kampanji pred drugim krogom bi po njegovih besedah moralo priti do bolj ostrih poskusov, da stališča obeh kandidatov pridejo bolj do izraza. "Zmagovalca prvega kroga se bosta mogla spopasti in dokazati, kdo je bližje srcu večine državljanov," je Damjanić povedal za STA.

V prvem krogu predsedniških volitev je po njegovem mnenju pozitivno presenetil kočevski župan Vladimir Prebilič, ki je napredoval skozi volilno kampanjo. Perspektiva je očitno na njegovi strani, meni.

Negativno ni presenetil nihče od kandidatov, dejal pa je, da je bil kandidat strank Gibanje Svoboda in SD Milan Brglez od odhoda v Bruselj v senci in se ni preveč izpostavljal. "V politiki pa je tako, da če te ni, te ljudje hitro pozabijo," je spomnil. Meni, da so pri Brglezu odločali "verjetno neki spodrsljaji, premalo energije je bilo vložene in tudi pozna najava kandidature, vse to pa je šlo v smeri pričakovanega, da se ne bo dalo narediti koraka naprej".

Po drugi strani pa je Nataša Pirc Musar "pravočasno šla v zgodbo in verjetno pobrala dovolj podpore pri uglednih gospodih in gospeh in to je učinkovalo", je še povedal Damjanić.

Današnje volitve predsednika republike še niso prinesle zmagovalca, saj nihče od kandidatov ni dobil večinske podpore volivcev. V drugem krogu, ki bo 13. novembra, se bosta pomerila Anže Logar, ki ga je podprlo 33,97 odstotka volivcev, in Nataša Pirc Musar, za katero jih je glasovalo 26,86 odstotka. Volilna udeležba je bila 51,06-odstotna.