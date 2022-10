Odprava krajevne pristojnosti v postopku spremembe podatka o spolu

V soboto je začela veljati dopolnjena uredba o upravnem poslovanju

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik

V soboto je začela veljati dopolnjena uredba o upravnem poslovanju. Na predlog ministrstva za notranje zadeve in zagovornika načela enakosti se tako odpravlja krajevna pristojnost v postopku spremembe podatka o spolu in vpisa spremembe podatka o spolu v matični register.

Z odpravo krajevne pristojnosti transspolna oseba, ki ureja spremembo podatka o spolu na upravni enoti, kjer ima prijavljeno prebivališče, v lokalnem okolju ne bo izpostavljena neprostovoljnemu razkritju transspolnosti, ki lahko posledično privede do stigmatizacije in diskriminacije, so zapisali na ministrstvu za zdravje.