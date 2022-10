Nancy Pelosi: »Trump si ne upa priti pred kongres«

Preiskovalna komisija je nekdanjemu ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu ponudila rok do 4. novembra

Predsednica predstavniškega doma ameriškega kongresa Nancy Pelosi

Predsednica predstavniškega doma ameriškega kongresa Nancy Pelosi je v nedeljo na televiziji MSNBC dejala, da je bivši predsednik ZDA Donald Trump prevelik strahopetec, da bi se pojavil pred odborom, ki preiskuje napad njegovih privržencev na kongres.

"Mislim, da ni dovolj moža, da bi prišel. Mislim, da tega nočejo njegovi odvetniki, ker bi moral pričati pod prisego. Mislim, da ga ne bo, ker ni dovolj moža. Bomo videli," je dejala predsednica predstavniškega doma kongresa.

Preiskovalna komisija je v petek sporočila, da je Trumpu dala rok do 4. novembra, da predloži dokumente o njegovih aktivnostih pred in po izgredih, ki so jih njegovi privrženci izzvali 6. januarja lani v Washingtonu. V nasilju, ki je izbruhnilo po protestih Trumpovih privržencev, je umrlo pet ljudi.

Trump v svojih krogih trdi, da komaj čaka, da pride pred kongresni odbor in pove svojo plat zgodbe. Njegovih izjav o udeležbi na zaslišanju sicer nihče od resnih analitikov ne jemlje resno.

Komisija je Trumpa obvestila tudi, da bi moralo zaslišanje, na katerem naj bi pričal, potekati do 14. novembra. Po poročanju britanskega BBC bi komisija v primeru, da Trump ne bo želel nastopiti pred odborom ali predati zahtevane dokumentacije, lahko primer predala pravosodnemu ministrstvu, ki bi potencialno lahko sprožilo kazenski postopek proti nekdanjemu predsedniku.

