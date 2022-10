Združeni narodi obeležujejo 77. leto obstoja

Tradicionalno ga bodo proslavili v Slovenj Gradcu, ki zadnjih 33 let nosi naziv mesto glasnik miru

Združeni narodi danes obeležujejo 77. leto obstoja, ki ga bodo tradicionalno proslavili v Slovenj Gradcu, ki zadnjih 33 let nosi naziv mesto glasnik miru. V uradu župana so zapisali, da v Slovenj Gradcu tako že od leta 1989 skušajo "varovati mir, (...) premagovati lakoto, bolezni in nepismenost ter spodbujati spoštovanje človekovih pravic".

Na Koroškem bo proslava ob dnevu ZN potekala v slovenjgraškem kulturnem domu od 18. ure dalje. Slavnostna govornica bo Lucija Karnelutti, evropska mladinska delegatka pri ZN, kulturni program pa bo pripravila pevka in igralka Lara Jankovič. V družbi kitaristov Ravija Shreste in Tilna Stepišnika bo s publiko delila pesmi o nesmislu vojn in sovraštva ter pesmi o miru, so še zapisali v uradu župana.

Slovenj Gradec se je v zadnjih štirih desetletjih v Sloveniji in v mednarodnem merilu uveljavil kot mesto miru in mednarodnega sporazumevanja. Temelj vseh teh prizadevanj je listina, s katero je leta 1989 generalni sekretar ZN Perez de Cuellar Slovenj Gradec uvrstil med častne nosilce naziva glasnik miru.

Pred 77 leti je stopila v veljavo Ustanovna listina ZN, kar se šteje kot rojstni dan svetovne organizacije, ki je zrasla iz pepela druge svetovne vojne z željo po oblikovanju stabilnejše svetovne ureditve na temelju pravil, človekovih pravic, mirnega reševanja sporov in mednarodnega prava.

Oblikovanje ZN se je začelo s konferenco 50 držav v San Franciscu med aprilom in junijem leta 1945, kjer so pripravili ustanovno listino, ta pa je začela veljati 24. oktobra istega leta, ko jo je ratificirala večina držav podpisnic.