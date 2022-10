Vladimir Prebilič: »Mnogi so mi rekli: Lej, še teden bi potreboval, da bi dosegel tisti veliki preboj«

Predsedniškega kandidata Vladimirja Prebiliča je v prvem krogu podprlo 10 odstotkov volivk in volivcev

Zdaj že nekdanji kandidat za predsednika republike Vladimir Prebilič

Vladimir Prebilič je rezultate nedeljskih predsedniških volitev pričakal v lokalu v središču Ljubljane. Najbolj ambiciozni člani njegove ekipe so si želeli preboj v drugi krog, sam pa je bil v pričakovanjih bližje prvim delnim izidom, ki mu kažejo okoli 10-odstotno podporo. Te odstotke mu je prineslo izključno trdo delo, je dejal.

Predvolilno kampanjo je Prebilič označil za dobro. "Navdušen sem bil nad tem, da smo bili vsi konkretni, dostojanstveni, da ni prihajalo do nekih grdih obtožb in obtoževanj oziroma drugače povedano - ta kampanja bi lahko bila vzor za naslednje kampanje v Sloveniji, saj so nekatere resnično umazane in pod pasom," je dejal.

Prebilič, ki je kandidaturo vložil s podporo zunajparlamentarne stranke Vesna, ugotavlja, da je bilo zanj kot kandidata brez strankarske podpore ter podpore kapitala in drugih elit bistveno težje. "Problem je prepoznavnost, ki si jo težko zagotavljaš," je orisal svojo šibkejšo stran v kampanji.

Vladimir Prebilič,

predsedniški kandidat

Če bi imel nekaj več časa za predstavitev, bi morda lahko pričakoval boljši rezultat. "Mnogi so mi rekli: Lej, še teden bi potreboval, da bi dosegel tisti veliki preboj," je povedal.

Po preštetih skoraj 90 odstotkih glasovnic Prebiliču kaže na 10,48-odstotno podporo.

"A vendar - bili smo kar pogumni," je ocenil ter izrazil zadovoljstvo z opravljenim delom. Ekipa je bila majhna in morali so se zanesti na svoje znanje, izkušnje in veščine, je povzel. Po drugi strani pa je to po njegovih besedah dokaz, da se v Sloveniji tudi z malo lahko naredi veliko.

Proti koncu kampanje je opažal, da postaja ljudem vedno bolj jasno, da predsedniška funkcija naj ne bila povezana z enim ali drugim političnim polom v Sloveniji. "To je natančno tisto, kar smo želeli ljudem dopovedati, namreč da je morda čas za premislek v smeri neke sredine," je dejal. Izključevanje se mu ne zdi dobro, izzivi, s katerimi se že soočamo in se nam še obetajo, zahtevajo, da stopimo skupaj, je prepričan.

Že 12 let župan Kočevja

Prebilič že od leta 2010 nepoklicno opravlja funkcijo župana Kočevja, kandidaturo je vložil tudi za lokalne volitve, ki bodo čez mesec dni. Je tudi izredni profesor na Fakulteti za družbene vede, kjer je doktoriral na področju obramboslovja. Sprva je bil aktiven v stranki SD, nato pa nastopal kot samostojni kandidat. Ima tudi izkušnje na mednarodnem področju, med drugim je podpredsednik skupine socialistov v kongresu Sveta Evrope. Bil je tudi poročevalec Sveta Evrope na področju napredka demokracije.

Kandidaturo za predsednika republike je vložil s podporo zunajparlamentarne zelene stranke Vesna, ki je na zadnjih parlamentarnih volitvah aprila letos dobila 1,35 odstotka glasov.

"Mislim, da smo podprli najbolj primernega kandidata, ki se skoraj popolnoma ujema z vrednotami naše stranke. Je povezovalen, poskuša presegati delitve, predvsem pa želi govoriti o temah, ki so tudi za nas zelo pomembne."



Urša Zgojznik,

predsednica Vesne

Predsednica Vesne Urša Zgojznik je v izjavi za medije dejala, da so z nedeljskim rezultatom lahko zadovoljni. Prepričana je, da je bila odločitev za podporo Prebiliču in vstop v kampanjo pravilna.

"Mislim, da smo podprli najbolj primernega kandidata, ki se skoraj popolnoma ujema z vrednotami naše stranke. Je povezovalen, poskuša presegati delitve, predvsem pa želi govoriti o temah, ki so tudi za nas zelo pomembne," je dejala Zgojznik. Med temi je naštela okolje, mlade in "vse krize, ki prihajajo in bodo vplivale na življenje vseh nas".

Podobno je menil predsednik Vesne Uroš Macerl. Poudaril je, da je Prebilič v kampanji deloval povezovalno in kulturno ter odpiral tudi težke teme. To je po Macerlovih besedah način, ki ga želi Vesna prikazati za reševanje največjih problemov. Delež glasov, ki jih je prejel Prebilič, pa vidi kot dokaz, da se nujnost zelenih politik zaznava tudi v Sloveniji.

Kar zadeva podporo Vesne v drugem krogu volitev, je Zgojznik dejala, da se še niso pogovarjali, komu bi dali podporo, če se Prebilič vanj ne bi uvrstil.

