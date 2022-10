Iz zaporov izpustili vse mladoletne protestnike

Organizacije za človekove pravice kritizirajo iranske oblasti zaradi slabega ravnanja z mladoletnimi protestniki

Protesti v Iranu, 25. septembra 2022

© Taymaz Valley / Wikimedia Commons

Iranska vlada je v nedeljo sporočila, da so iz zaporov izpustili vse mlajše od 18 let, ki so jih prijeli med protesti po smrti Mahsa Amini v policijskem pridržanju. Za koliko mladoletnikov gre, podpredsednica za ženske in družinske zadeve Ensieh Hazali ni povedala, poroča španska tiskovna agencija EFE.

Po poročanju lokalnih medijev je povedala, da v zaporih ni več mlajših od 18 let, saj so jih vse izpustili. Iransko ministrstvo za izobraževanje pa je pred dnevi sporočilo, da so otroke, ki so jih prijeli na protestih, poslali v centre za psihološko obravnavo. Števila otrok tudi oni niso sporočili.

Protestov, ki potekajo od 16. septembra po smrti 22-letne Mahse Amini v pridržanju moralne policije zaradi kršenja strogih islamskih pravil oblačenja, se večinoma udeležujejo ženske in dekleta. Protestom, na katerih vzklikajo protivladne proteste, ženske pa snemajo in sežigajo muslimanske naglavne rute, hidžabe, so se v zadnjih tednih pridružili tudi študenti in učenci.

Uradnih podatkov o aretiranih in ubitih med protesti, ki potekajo po vsej državi, je le malo. Iranski poslanec Alireza Beigi je nedavno dejal, da so samo v prestolnici Teheran prijeli 3000 ljudi, med njimi 200 študentov in 200 učencev. Po njegovih besedah so slednje po plačilu varščine izpustili, tako kot večino drugih aretiranih.

Poluradna tiskovna agencija Fars, ki ima povezave z Revolucionarno gardo, je nedavno ocenila, da je med zaprtimi skoraj 42 odstotkov mlajših od 20 let, 48 odstotkov pa jih je starih od 20 do 35 let.

Organizacije za človekove pravice so že večkrat kritizirale iranske oblasti zaradi slabega ravnanja z mladoletnimi protestniki. Mednarodna nevladna organizacija za človekove pravice Amnesty International je opozorila, da so varnostne sile samo v septembru na protestih ubile najmanj 23 otrok, med njimi tudi enajstletnika, ki je umrl za posledicami strelnih ran.

Nekateri mladoletniki, ki so umrli, so postali simboli protestov. Med njimi sta tudi 17-letna Nika Šakarami in 16-letna Sarina Esmailzadeh. Po podatkih nevladne Iranske organizacije za človekove pravice s sedežem v Oslu je bilo v vladnem nasilnem zatrtju protestov ubitih najmanj 108 ljudi.

