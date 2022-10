Obeta se rekordna volilna udeležba

© Marko Verch / https://foto.wuestenigel.com/election-man-throwing-his-vote-into-the-ballot-box/

Na novembrskih kongresnih volitvah v ZDA se obeta rekordna udeležba. Kot kažejo uvodni podatki o udeležbi na predčasnih volitvah in ankete, bo udeležba bolj podobna tisti v letih predsedniških volitev kot udeležbi na volitvah po dveh letih predsednikovega prvega ali drugega mandata.

Anketa televizije NBC ugotavlja, da je doslej predčasno volilo devet odstotkov vseh registriranih volivcev, skupaj pa jih namerava predčasno voliti 40 odstotkov. Na dan volitev 8. novembra namerava na volišča 47 odstotkov registriranih volivcev.

Analitiki opažajo, da je zanimanje za volilno udeležbo precej visoko pri podpornikih obeh strank. Po njihovem mnenju je to posledica prepričanja tako med demokrati kot republikanci, da zmaga druge strani pomeni konec ZDA. Kar 81 odstotkov demokratov verjame, da bodo republikanci uničili državo in 79 odstotkov republikancev meni, da bodo to storili demokrati. Zato sta dve tretjini demokratov ali republikancev pripravljeni voliti kandidata svoje stranke, da ne bi zmagala druga stran.

V petih dneh predčasnih volitev v zvezni državi Georgia je do četrtka glas oddalo 70 odstotkov več volivcev kot na zadnjih kongresnih volitvah sredi predsedniškega mandata leta 2018, ko so demokrati republikancem odvzeli večino v obeh domovih zveznega kongresa. V Severni Karolini je doslej po pošti volilo 114 odstotkov več volivcev kot leta 2018, na Floridi pa je volilna udeležba na predčasnih volitvah za 50 odstotkov višja kot pred štirimi leti.

Visoka volilna udeležba je v zadnjih desetletjih vedno prispevala k boljšemu rezultatu demokratov. Po drugi strani pa anketa NBC kaže na zelo zelo tesne volitve. Veliko navdušenje za volilno udeležbo je anketa ugotovila med 78 odstotki republikanskih volivcev in le pri 69 odstotkih demokratskih volivcev.

Na volitve sredi predsedniškega mandata ponavadi pomembno vpliva več dejavnikov. Eden od njih je predsednikova priljubljenost, ki je trenutno v škodo demokratov majhna, podobno kot je bila popularnost Donalda Trumpa leta 2018.

Kar 70 odstotkov volivcev meni, da gredo ZDA v napačno smer, le 20 odstotkov pa jih meni, da gredo v pravo smer. To kaže na zmago republikancev.

Po drugi strani spet 60 odstotkov volivcev meni, da je Joe Biden legitimno premagal Trumpa na predsedniških volitvah 2020, v Trumpove trditve o volilnih prevarah pa jih verjame le 33 odstotkov od tega 65 odstotkov republikancev.

Zadnja anketa televizije NBC sicer kaže, da si želi demokratske večine v kongresu 47 odstotkov volivcev, republikanske pa 46 odstotkov. Med večinskimi belimi volivci republikanci uživajo prednost 55 proti 40 odstotkom, med moškimi 49 proti 43 odstotkom, med neizobraženimi belci pa 61 proti 33 odstotkom.

Neodvisni volivci so razdeljeni na 40 proti 40 odstotkov za ene ali druge, demokrati pa uživajo ogromno prednost med temnopoltimi (74 proti 13 odstotkom). Med starimi do 34 let vodijo s 60 odstotki podpore proti 30 odstotkom za republikance, med ženskami vodijo le s 50 proti 43 odstotkom. Med Latinoameričani demokrati vodijo s 57 proti 30 odstotkom.

Na dan volitev se obeta večja udeležba mladih kot leta 2018, več je tudi prošenj za glasovanje po pošti. Tako kot ni mogoče napovedati izida volitev, je tudi jasno, da ne bo znan verjetno še dolgo po volitvah.

