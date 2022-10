Velika Britanija / Sunak bo v torek imenovan za novega premierja

Rishi Sunak je dejal, da bo "delal dan in noč", da bi uresničil zaveze Britancem

Vodenje britanske konservativne stranke in s tem tudi premierski položaj po odstopu Liz Truss prevzema nekdanji finančni minister Rishi Sunak.

© Pippa Fowles / No 10 Downing Street

Urad predsednika vlade v Londonu je po navedbah BBC danes potrdil, da bo Rishi Sunak v torek dopoldne po srečanju s kraljem Karlom III. uradno prevzel položaj predsednika vlade Združenega kraljestva, potem ko je danes ostal edini kandidat za nasledstvo Liz Truss, ki je odstopila prejšnji četrtek.

Vodenje britanske konservativne stranke in s tem tudi premierski položaj po odstopu Liz Truss prevzema nekdanji finančni minister Rishi Sunak. Pred njim je težka naloga, britansko gospodarstvo se sooča s težavami, vladajoči konservativci pa z nizko priljubljenostjo v javnosti.

V prvem nastopu po izvolitvi je Sunak dejal, da bo "delal dan in noč", da bi uresničil zaveze Britancem. Ob zahtevnih gospodarskih izzivih, s katerimi se sooča Združeno kraljestvo, je poudaril pomen stabilnosti in enotnosti.

Britanski konservativci so iskali novega vodjo po odhodu Liz Truss, ki je minuli četrtek po le 45 dneh na čelu vlade sporočila, da odstopa. Odhajajoča premierka je Sunaku že čestitala in mu zagotovila polno podporo.

Tudi analitiki opozarjajo, da Sunaka čaka težka naloga. Britansko gospodarstvo se že nekaj časa sooča s težavami, od brexita in pandemije do vojne v Ukrajini in posledične energetske krize in inflacije. Vse skupaj so še poslabšale negotove politične razmere.

Opozicija v britanskem parlamentu je sicer po odstopu Trussove zahtevala predčasne volitve, a imajo konservativci v parlamentu absolutno večino in na ta predlog niso pristali.

