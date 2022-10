Nemčija: »Ukrajino bomo še naprej podpirali – gospodarsko, politično in vojaško«

Nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier je nepričakovano obiskal Kijev in Ukrajini obljubil nadaljnjo podporo Nemčije v boju proti Rusiji

Nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier se bo srečal z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim.

© Stephan Roehl / Flickr

Nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier je danes nepričakovano obiskal Kijev in Ukrajini obljubil nadaljnjo podporo Nemčije v boju proti Rusiji. Kot je dejal, se veseli srečanja z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim, izrazil pa je tudi občudovanje poguma in nepopustljivostjo Ukrajincev, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Moje sporočilo Ukrajincem je: ne stojimo vam le ob strani, temveč bomo Ukrajino še naprej tudi podpirali – gospodarsko, politično in vojaško," je Steinmeier dejal davi ob prihodu v Kijev. Nemcem doma pa je sporočil, naj ne pozabijo, kaj ta vojna pomeni za ljudi v Ukrajini, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Pomembno se mi je zdelo, še posebej zdaj, v času zračnih napadov z brezpilotnimi letali, manevrirnimi raketami in raketami, da Ukrajincem izrazim solidarnost," je komentiral svoje nepričakovano potovanje in izrazil občudovanje nad pogumom in nepopustljivostjo Ukrajincev, tako na fronti kot v zaledju.

To je prvi Steinmeierjev obisk v Ukrajini od začetka vojne. Med drugim si bo tam ogledal uničenje, ki so ga povzročile ruske sile, prav tako pa naj bi se srečal z ukrajinskim predsednikom Zelenskim, česar se po lastnih besedah veseli.

Potovanje v Kijev je nemški predsednik sicer načrtoval za prejšnji teden, vendar so ga morali zaradi varnostnih razlogov preložiti. V prvih mesecih po ruskem napadu na Ukrajino je bil Steinmeier deležen ostrih kritik zaradi svoje dolgoletne drže približevanja Moskvi. Kasneje je priznal, da je bila to napaka, poroča francoska tiskovna agencija AFP.