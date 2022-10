Joe Biden: »Imamo nižjo stopnjo inflacije od skoraj vseh držav na svetu«

Ameriški predsednik Biden je prepričan, da lahko demokrati zmagajo na novembrskih volitvah, če na volišča spravijo "svoje ljudi"

Ameriški predsednik Joe Biden je dejal, da se bodo volivci čez dva tedna odločili, ali bodo šle ZDA naprej ali nazaj..

© Mark DiOrio / Flickr

Ameriški predsednik Joe Biden je v ponedeljek demokratskim aktivistom zatrdil, da lahko stranka kljub drugačnim napovedim javnomnenjskih anket zmaga na kongresnih volitvah v ZDA 8. novembra, če jim bo uspelo spraviti svoje volivce na volišča.

"Če spravimo svoje ljudi na volišča, bomo zmagali," je dejal Biden.

Ankete napovedujejo, da bodo republikanci na kongresnih volitvah demokratom odvzeli večino v predstavniškem domu kongresa.

Analitiki opozarjajo, da volivce trenutno najbolj zanima problem visoke inflacije, za katero krivijo demokratsko vlado v Washingtonu. Inflacija je sicer posledica neravnovesij med ponudbo in povpraševanjem po okrevanju po pandemiji covida-19 in vojne v Ukrajini, republikanci pa ne ponujajo nobene kredibilne alternative za znižanje inflacije.

"Imamo nižjo stopnjo inflacije od skoraj vseh držav na svetu," je dejal Biden. "Bencin se je pocenil in vztrajali bomo, da naftna podjetja kupcem na bencinskih črpalkah zagotovijo prihranke," je dodal.

Biden je dejal, da se bodo volivci čez dva tedna odločili, ali bodo šle ZDA naprej ali nazaj. Opozoril je na dejstvo, da se proračunski primanjkljaj manjša tako kot se je pod vsako demokratsko vlado zadnjih 30 let, vendar pa se republikancev med volivci drži sloves fiskalno odgovorne stranke.

Biden je izrazil prepričanje, da bodo republikanci uničili ves napredek pri širjenju dostopa do zdravstva, nižanju cen zdravil in primanjkljaja. "Tokrat so vsaj pošteni, ker so tako prepričani v zmago, da naravnost napovedujejo nižje davke za podjetja in zmanjšanje pokojnin in zdravstvenih ugodnosti," je dejal Biden. Dodal je, da bo šlo v primeru zmage republikancev po zlu vse kar je bilo doseženega na področju boja proti podnebnim spremembam.

_8kx1bPPlnM