Gripa in covid-19 / Dnevi množičnega cepljenja

Cepljenje bo potekalo od srede do petka v kranjski vojašnici

Cepljenje maturantov v vojašnici v Kranju, aprila 2021

Zdravstveni dom Kranj ta teden pripravlja tri dneve množičnega cepljenja, ki bodo namenjeni zaščiti pred sezonsko gripo, hkrati pa bo možno tudi cepljenje proti covidu-19. Cepljenje bo potekalo od srede do petka, in sicer znova v kranjski vojašnici, kjer so potekala že množična cepljenja proti covidu-19.

Kot so sporočili iz Zdravstvenega doma Kranj, so cepilno akcijo načrtovali že nekaj časa in jo zaradi dobave cepiva proti gripi vnaprej predvideli za konec oktobra. Zaradi precejšnjega zanimanja za cepljenje so za pomoč ponovno zaprosili Slovensko vojsko, s katero so sodelovali že pri cepljenju proti covidu-19.

Cepilna akcija se bo začela v sredo, ko bo potekala od 11. do 18. ure, v četrtek in petek pa bo cepljenje od 10. do 17. ure. Potekalo bo v telovadnici kranjske vojašnice, kjer je dovolj prostora za množičen obisk. Termine cepljenja za naprej bodo nato določali glede na povpraševanje.

Za potrebe cepilne akcije in za nadaljnja cepljenja proti gripi so naročili in sredi oktobra prejeli 3000 enot cepiva. To je enako kot lani, ko so množično cepili še proti covidu-19, zato so vsak teden organizirali množična cepljenja. Na koncu so v lanski sezoni proti gripi skupaj v vojašnici in v ambulantah osebnih zdravnikov cepili 3400 ljudi, pri čemer so cepiva še dodatno naročali.

Dnevi odprtih vrat so namenjeni temu, da se naenkrat in na enostaven način, brez naročanja, cepi čim več populacije, so pojasnili v zdravstvenem domu. Ob tem so poudarili, da je cepljenje proti gripi enako kot cepljenje proti covidu-19 brezplačno. Tako je že od prve epidemije covida-19 leta 2020. Pred tem so v kranjskem zdravstvenem domu beležili precej manjši interes za cepljenje proti gripi, in sicer so na sezono opravili manj kot 1000 cepljenj.

Poleg cepiva proti gripi bodo ta teden, ko rednega termina cepljenja proti covidu-19 v atriju Zdravstvenega doma Kranj zaradi cepilne akcije ne bo, v vojašnici imeli na voljo tudi 1100 odmerkov cepiva proti covidu-19. 200 odmerkov cepiva imajo še na zalogi, od tega približno polovico cepiva Moderne, po katerem ni veliko povpraševanja. 900 Pfizerjev poživitvenih odmerkov, prilagojenih podrazličicam omikrona BA.4 in BA.5 bo dobavljenih danes.

Kakšna bo udeležba na cepljenju proti covidu-19, težko napovejo. Kot so pojasnili, je bilo zanimanje v prejšnjem tednu zelo skromno, medtem ko se je septembra od poletnega zatišja podvojilo. Tako so v septembru ob sredah dnevno cepili okoli 200 ljudi in zato cepljenje uvedli še ob četrtkih, ko se je dnevno cepilo okoli 100 oseb. Prejšnjo sredo in četrtek pa se je proti covidu-19 skupaj cepilo le 86 ljudi.