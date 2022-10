»Skušajo utišati vsakogar, ki se upira njihovim krajam – podjetja, politike, posameznike«

Pravosodno ministrstvo ZDA kitajska obveščevalca obtožilo podkupovanja v primeru Huawei

© Kārlis Dambrāns / Flickr

Ameriški pravosodno ministrstvo je v ponedeljek vložilo obtožnico proti dvema kitajskima obveščevalcema zaradi poskusa podkupovanja državnega uradnika ZDA, da bi prišla do informacij o kazenski preiskavi proti kitajskemu podjetju Huawei. Obtožena sta poskusa oviranja preiskave.

Preiskava se nanaša na obtožnico, ki so jo v ZDA januarja 2019 vložili proti podjetju Huawei in direktorjem ter podružnicam zaradi kršenja sankcij, finančnih prevar in kraje intelektualne lastnine. Guochun He and Zheng Wang sta skušala dobiti notranje informacije iz preiskave.

Obtožena sta, da sta ameriškemu uradniku plačala več deset tisoč dolarjev v digitalni valuti, gotovini in nakitu. Mislila sta, da imata plačani vir znotraj pravosodnega ministrstva, a sta dejansko plačevala ameriškemu dvojnemu agentu, ki je delal za FBI. Ta je jemal denar, Kitajcema pa predajal papirje, ki so si jih izmislili pri FBI.

Poleg njiju so Američani v ponedeljek obtožili še 11 Kitajcev za razna kazniva dejanja, med njimi nadlegovanja oseb v ZDA.

"Skušajo utišati vsakogar, ki se upira njihovim krajam - podjetja, politike, posameznike. Utišati skušajo tudi vsakega, ki se upira njihovi agresiji," je dejal direktor FBI Christopher Wray in poudaril, da so kitajski gospodarski napadi povezani z njihovimi kršitvami človekovih pravic.

Wray je zatrdil, da objava obtožnic ni povezana s tem, da si je predsednik Kitajske Xi Jinping pred dnevi s podporo komunistične partije zagotovil še tretji mandat na čelu države. Kot je dejal, pregone sprožajo, ko so pripravljeni. Če bo vlada ali komunistična partija Kitajske kršila naše zakone, se bo še naprej srečevala z FBI, je zagotovil.

Sveženj obtožnic je dopolnila namestnica pravosodnega ministra ZDA Lisa Monaco, ki je naznanila pregon štirih Kitajcev, ki naj bi skušali krasti visoko tehnologijo in opremo ter preprečiti proteste v ameriških izobraževalnih ustanovah, ki bi bili lahko nerodni za kitajsko vlado.

