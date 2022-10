Ukrajina / Zelenski zaprosil za 38 milijard dolarjev

Na konferenci o povojni obnovi Ukrajine se vrstijo pozivi, da se mora ta obnova začeti nemudoma, pri njej pa naj sodeluje čim večje število držav in organizacij

Na konferenci o povojni obnovi Ukrajine v Berlinu se danes vrstijo pozivi, da se mora ta obnova začeti nemudoma, pri njej pa naj sodeluje čim večje število držav in organizacij. Med drugim je k temu pozval ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki je obenem zaprosil za pokritje proračunskega primanjkljaja v višini 38 milijard dolarjev.

"Gre za nič manj kot oblikovanje novega Marshallovega načrta za 21. stoletje - generacijsko nalogo, ki se mora začeti zdaj," je ob odprtju mednarodne konference dejal nemški kancler Olaf Scholz. Ocenil je, da obnova Ukrajine predstavlja izziv za več generacij, a obenem nudi tudi možnost za posodobitev njene infrastrukture.

Naloga bo terjala "združene moči celotne mednarodne skupnosti, a če nam uspe, je obenem priložnost za generacije, ki prihajajo", je dejal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

"Gre za nič manj kot oblikovanje novega Marshallovega načrta za 21. stoletje - generacijsko nalogo, ki se mora začeti zdaj."



Olaf Scholz,

nemški kancler

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je na istem dogodku razsežnost uničenja v Ukrajini označila za pretresljivo. Uničenih je na tisoče šol, mostov, ulic, tovarn in železnic, številnim Ukrajincem pa je treba zagotoviti, da bodo zimo preživeli na toplem, je dejala.

Svetovna banka vrednost škode ocenjuje na 350 milijard evrov. "To je zagotovo več, kot lahko zagotovi ena država ali ena zveza," je dejala in pozvala k sodelovanju čim večjega števila držav in organizacij.

Ukrajinski predsednik je zbrane na konferenci nagovoril preko video povezave. Mednarodne donatorje je pozval, naj pokrijejo proračunski primanjkljaj njegove države za leto 2023, ki znaša 38 milijard dolarjev. "Za Ukrajino je to zelo velika vsota denarja," je dejal in dodal, da je pomoč pri pokritju tega zneska nujna, da bi se lahko Ukrajina postavila nazaj na noge.

Sicer je kot najbolj nujne izpostavil investicije v bolnišnice, šole, prometne povezave in drugo bistveno infrastrukturo. Spomnil je tudi, da so ruski raketni napadi uničili tretjino energetske infrastrukture v državi. Tega dela obnove po njegovih besedah ni mogoče preložiti na čas po vojni, za to potrebuje Ukrajine denar sedaj.

Da se mora obnova od vojne razdejane države začeti takoj, čeprav še vedno potekajo spopadi, je še pred začetkom konference pozval tudi ukrajinski minister za skupnosti in ozemlja Oleksij Černišov. "Naš sistem storitev, energije, namestitev mora biti pripravljen za zimo, ki prihaja zelo kmalu in ki trenutno predstavlja izziv," je dejal za nemško tiskovno agencijo dpa.

