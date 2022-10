Lov na disidente / Nezakonite kitajske policijske postaje

Policijske postaje, kakršne naj bi vodila Kitajska po svetu, bi lahko kršile ozemeljsko celovitost držav gostiteljic

Kitajska je od leta 2018 na Nizozemskem nezakonito odprla vsaj dve policijski postaji, katerih cilj je izvajanje pritiska na kitajske disidente, sta danes razkrila nizozemska medija RTL Nieuws in Follow the Money. Skupno naj bi teh postaj po svetu bilo kar 54. Nizozemske oblasti so napovedale, da bodo dejavnosti postaj ustrezno preiskale.

Nizozemska medija, ki ju povzemata spletni medij Politico in britanski BBC, sta ob objavi delila zgodbo Wanga Jingyuja, kitajskega disidenta, ki je dejal, da ga na Nizozemskem preganja kitajska policija.

Novinarjem je povedal, da ga je v začetku leta poklical nekdo, ki je trdil, da je z ene od takšnih postaj, in ga pozval, naj se vrne na Kitajsko ter "uredi svoje težave in pri tem pomisli na svoje starše". Opisal je sistematično kampanjo nadlegovanja in ustrahovanja, ki jo po njegovem mnenju organizirajo kitajski vladni agenti.

Kitajsko veleposlaništvo je v odzivu na razkritja sporočilo, da ni seznanjeno z obstojem takšnih policijskih postaj.

Tiskovni predstavnik nizozemskega zunanjega ministrstva je medtem poudaril, da je prisotnost tovrstnih agencij na Nizozemskem nezakonita, in obljubil, da bodo oblasti dejavnosti postaj raziskale in ustrezno ukrepale.

Preiskavo na Nizozemskem je sprožila septembrska objava poročila z naslovom Chinese Transnational Policing Gone Wild, ki ga je pripravila nevladna organizacija Safeguard Defenders s sedežem v Španiji.

Glede na ugotovitve so uradi za javno varnost iz dveh kitajskih provinc ustanovili 54 "čezmorskih policijskih postaj" na petih celinah in v 21 državah. Večina jih je v Evropi, od tega devet v Španiji, štiri v Italiji in tri v Veliki Britaniji.

Te postaje so bile domnevno ustanovljene za boj proti mednarodnemu kriminalu in zagotavljanju storitev, kot je podaljševanje kitajskih vozniških dovoljenj. Vendar pa poročilo navaja, da v resnici izvajajo "operacije prepričevanja", katerih cilj je prisiliti osebe, ki naj bi nasprotovale kitajskemu režimu, da se vrnejo domov, poroča spletni medij Politico.

BBC medtem pojasnjuje, da bi lahko policijske postaje, kakršne naj bi vodila Kitajska, kršile ozemeljsko celovitost držav gostiteljic, saj se izogibajo nacionalnim jurisdikcijam in zaščiti, ki jo zagotavlja domača zakonodaja.

