Slovenija se je odzvala na tvit Rusije o umazani bombi

Slovenska vlada se je odzvala na nedavni tvit ruskega zunanjega ministrstva, v katerem je ob svarilu, da Ukrajina načrtuje umazano bombo, fotografija, ki izvira iz Slovenije

Fotografija, ki je nastala v Sloveniji in jo je "zlorabilo" rusko zunanje ministrstvo

© Twitter

Slovenska vlada se je odzvala na nedavni tvit ruskega zunanjega ministrstva, v katerem je ob svarilu, da Ukrajina načrtuje umazano bombo, fotografija, ki izvira iz Slovenije. V treh sporočilih, ki jih je v torek objavila na Twitterju, vlada poudarja, da so radioaktivni odpadki v Sloveniji varno shranjeni in se ne uporabljajo za umazane bombe.

Na eni od fotografij, ki jih je v ponedeljek objavilo rusko zunanje ministrstvo, so prozorne vreče z radioaktivnim materialom, na katerih je napis v slovenščini "radioaktivno".

Fotografija je last Agencije za radioaktivne odpadke (ARAO) iz leta 2010, je na Twitterju pojasnila vlada. Kot je še zapisala, so radioaktivni odpadki v Sloveniji varno shranjeni in pod nadzorom ter se ne uporabljajo za izdelavo umazanih bomb. Uporabljena je bila kot razlagalno gradivo v strokovnih prezentacijah ter sredstvih za informiranje splošne in zainteresirane javnosti.

Na fotografiji so dimni detektorji, ki so predmet splošne uporabe. Vsebujejo sicer radioaktivni vir, vendar ne radioaktivnih virov, ki so navedeni v tabeli pod fotografijo. Fotografija je bila objavljena brez vednosti ARAO, v tretjem tvitu še pojasnjuje vlada.

Umazana bomba je izraz, s katerim se označuje konvencionalno orožje, ki nosi jedrski material. Običajno je sestavljena iz eksploziva in radioaktivnega materiala, ki je lahko v obliki majhnih kroglic ali prahu. Namen je razširitev jedrskega materiala, zaradi česar je predvsem nevarna za civiliste. Cilj je z radioaktivnimi delci onesnažiti zgradbe in okolico ter prebivalce izpostaviti sevanju.