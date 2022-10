RTV / »Temačni časi razgradnje demokracije v času Janševe vlade še niso povsem za nami«

Zahteva za odpoklic članov programskega sveta RTV Slovenija in razrešitev direktorja TV Slovenija Uroša Urbanije

Direktor TV Slovenija Uroš Urbanija v pogovoru s predsedniškim kandidatom Anžetom Logarjem (SDS)

© arhiv Mladine

Civilna družba, ki jo predstavlja Zavezništvo za demokratično in pravično Slovenijo, je vznemirjena nad agonijo, ki jo doživlja Radiotelevizija Slovenija (RTVS). Spisali so peticijo z zahtevo državnemu zboru, da nemudoma odpokliče člane programskega sveta in imenuje nove, ki naj razrešijo direktorja Televizije Slovenija Uroša Urbanijo.

"Državni zbor Janševe vlade je, v nasprotju z zakonom, ki zahteva sorazmerno zastopanost političnih strank, izvolil enostrankarsko, pretežno SDS, sestavo programskega sveta RTV. Ta je za direktorja TV imenoval strankarskega aparatčika, ki se je s političnim zatiranjem STA strokovno in etično diskreditiral pred slovensko in evropsko javnostjo. Sledilo je odpuščanje in ustrahovanje kakovostnih in neodvisnih novinarjev, dokazani posegi v medijsko svobodo in nezakonito sankcioniranje sindikalnega zavzemanja za neodvisnost novinarstva in ustavno zajamčeno pravico javnosti do objektivne obveščenosti," so zapisali v sporočilu za javnost.

Sledilo je ukinjanje oddaj visoke gledanosti, iracionalno uvajanje novih vzporednih informativnih oddaj slabe kakovosti in gledanosti ter lansiranje serije strankarsko orkestriranih oddaj o prihodnosti RTV, ki so po mnenju zavezništva "prozorna in zlagana propaganda referendumske razveljavitve novele zakona o RTV".

Opozorili so na kršenje ustave, zakona o medijih, predvsem pa splošne deklaracije o človekovih pravicah in evropske konvencije o človekovih pravicah, ki določata, da ima vsakdo pravico do svobode izražanja in, da nihče ne sme biti nadlegovan zaradi svojega mišljenja. Deklaracija o dolžnostih in pravicah novinarjev določa, da je odgovornost novinarja do javnosti nad katero koli drugo odgovornostjo, zlasti nad odgovornostjo do delodajalca ali oblasti.

Menijo, da je več kot očitno, da so bila z ravnanjem stranke SDS, programskega sveta in direktorja TV poteptana mednarodno sprejeta načela in pravila. Če temu dodamo hude posege v medijsko in sindikalno svobodo je, kot zatrjujejo, več kot dovolj razlogov za ukrepe proti ogrožanju javnega interesa.

Zato podpisniki peticije zahtevajo, da DZ odpokliče člane programskega sveta, imenuje novega, ki naj brez odlašanja razreši direktorja TV. Slovenski demokratični javnosti pa predlagajo, da se na referendumu plebiscitarno izreče proti poskus razveljavitve novele zakona o RTV.

Peticijo so podpisali Rado Bohinc, Lucija Čok, Božidar Flajšman, Spomenka Hribar, Polona Jamnik, Maca Jogan, Dušan Keber, Bogomir Kovač, Vlado Miheljak, Boris A. Novak, Vesna Mikolič, Stane Pejovnik, Emil Milan Pintar, Jože Pirjevec, Danijel Rebolj, Božo Repe, Rado Riha, Rudi Rizman, Blaž Rozman, Svetlana in Božidar Slapšak, Darko Štrajn, Ivan Svetlik, Niko Toš, Vito Turk in Boris Vezjak.

Evropski poslanec Matjaž Nemec (S&D/SD) je v razpravi na odboru EP za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve evropskega komisarja za pravosodje Didierja Reyndersa opozoril na trenutne razmere na RTVS.

"Temačni časi razgradnje demokracije v času vladavine Janeza Janše namreč še niso povsem za nami. Posledice tovrstne demontaže demokracije so še danes vidne na RTV Slovenija, kljub temu da je nova vlada takoj sprejela nov zakon, ki bo politiko odstranil z javnega medija. Grožnje novinarjem, sankcioniranje neposlušnih, vmešavanje vodstva v uredniško politiko, ukinjanje oddaj, odhod številnih zaposlenih in nova kadrovska politika ogrožajo obstoj javnega servisa. Komisar je v odgovoru poudaril, da so grobe izjave s strani politikov do novinarjev nesprejemljive ter nanizal ukrepe, ki jih je komisija predlagala za zaščito medijev in novinarjev," so po razpravi sporočili iz Nemčeve pisarne.