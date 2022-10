Osvajalski puff bar

Kako sporne so elektronske cigarete za enkratno uporabo?

© Tomaž Lavrič

Zadnje leto so se elektronske cigarete »za enkratno uporabo« na svetovnem, pa tudi na slovenskem tobačnem trgu pojavile v novi obliki – ta se imenuje puff bar. V slovenščini bi novemu izdelku lahko rekli cigaretna ploščica, ime namreč izhaja iz poimenovanja za energijske prigrizke v obliki ploščic, tako pa se imenuje tudi elektronska cigareta za enkratno uporabo vodilnega proizvajalca. Puff barov ni treba polniti s tekočino ali polnili različnih okusov in nikotinom, kot velja za elektronski cigareti juul in IQOS ali druge nadomestne rešitve za kadilce. Nova različica vejpa je že pripravljena za kajenje, njena baterija zmore določeno število vpihov, po izpraznjenju pa jo uporabnik zgolj odvrže med odpadno elektronsko opremo. Zaradi preproste rabe in zelo široke palete različnih moči in okusov so nove napravice za vejpanje takoj postale priljubljene, vendar njihovi učinki na zdravje še niso dovolj raziskani.