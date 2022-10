Posebna številka Mladine / Zgodovina britanske monarhije

Kaj počnejo kralji danes? In kako je biti uspešen kralj ali kraljica v državi parlamentarizma?

Izšla je posebna številka Mladine o zgodovini britanske monarhije. Na voljo je pri vseh prodajalcih časopisov in v naši spletni trgovini. Avtor naslovnice je Mladinin hišni karikaturist in nagrajenec Prešernovega sklada Tomaž Lavrič.

Kraljica Elizabeta II. je kar 70. let utelešala britansko monarhijo, ki še vedno izžareva neprimerno večjo fascinacijo kot vse druge evropske kraljeve hiše. Zmožnost preživetja britanske krone je neverjetna. Močni francoski kralji so bili dokončno »odstranjeni« v revoluciji leta 1789 in njenem potresu leta 1848, nemški in avstrijski cesar pa 1918. Windsorjevi pa so še vedno tam in za razliko od španskih in belgijskih monarhov ves čas priljubljeni. Novi kralj Karl III. lahko sledi svojim prednikom nazaj v zgodnji srednji vek, v galerijo slavnih in slavnih vladarjev: Viljem Osvajalec, Rihard Levjesrčni, Elizabeta I. in njena tekmica Marija Stuart, modrobradi Henrik VIII., …

Kaj počnejo kralji danes? In kako je biti uspešen kralj ali kraljica v državi parlamentarizma? Ta posebna izdaja Mladine daje odgovore, sledi kraljem in kraljicam skozi stoletja, to je pripoved o spletkah in dominacijskih strategijah, pa tudi o odnosu, ki so ga monarhi razvili do svojih podanikov.

ZGODOVINA BRITANSKE MONARHIJE je posebna izdaja Mladine, ki razkriva, kaj sploh je britanska monarhija in kako deluje.

Politični vpliv Windsorjev je le delno znan in raziskan. Znanstveniki niso nikoli dobili dostopa do britanskih kraljevih arhivov – kar pa ne pomeni, da nekateri viri in dokumenti niso razkriti prav v prihajajoči posebni izdaji Mladine, ki je nastala v sodelovanju z revijo Der Spiegel.

