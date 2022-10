Iran uvedel sankcije tudi proti Milanu Zveru

Evropski poslanec iz vrst SDS je uvedbo sankcij označil za absudrno

Milan Zver, evropski poslanec

© Milan Fras

Med posamezniki iz Evropske unije, proti katerim je Iran v sredo uvedel sankcije, je tudi slovenski evroposlanec Milan Zver (EPP/SDS), je razvidno s spletne strani iranskega zunanjega ministrstva. Zver je v odzivu uvedbo sankcij označil za "absurdno". Dodal je, da kaže na to, da so bile njegove obsodbe nasilja nad iranskim ljudstvom slišane.

Iran je v sredo uvedel sankcije proti osmim institucijam in 12 posameznikom iz Evropske unije, tudi neformalni skupini Evropskega parlamenta, imenovani Prijatelji svobodnega Irana. Slovenski evroposlanec Zver je eden od dveh vodij te skupine.

Evropski poslanec iz Slovenije je uvedbo sankcij označil za "absurdni odziv iranskega režima, ki kaže na to, da so moja neprestana prizadevanja in obsodbe nasilja nad iranskim ljudstvom bile slišane".

"To me ne bo ustavilo pri obsojanju nasilja nad iranskim narodom. Evropska unija mora proti iranskemu režimu voditi strožjo politiko in zahtevati spoštovanje človekovih pravic in zaustavitev usmrtitev političnih zapornikov," je še poudaril v odzivu. Iranski režim je ob tem pozval, naj "preneha z nasiljem nad svojim ljudstvom in snovanjem terorističnih akcij v tujini".

Sankcije je Teheran uvedel še proti petim drugim evropskim poslancem. Dva sta člana politične skupine Evropske ljudske stranke (EPP), tako kot Zver, trije pa so člani Evropskih konservativcev in reformistov (ECR).

Kot je razvidno s spletne strani iranskega zunanjega ministrstva v angleščini, je Teheran sankcije uvedel "zaradi njihove podpore terorističnim skupinam, vzpodbujanja nasilja ter povzročanja nemirov, nasilja in terorističnih dejanj v Iranu".

Sankcije vključujejo prepoved izdajanja vizumov in vstopa sankcioniranih posameznikov v Iran ter zaseg njihove lastnine na ozemlju pod jurisdikcijo iranskih oblasti.

Kot so še pojasnili, gre za odgovor na sankcije, ki jih je EU proti Iranu uvedla 17. oktobra zaradi smrti 22-letne Mahse Amini v policijskem pridržanju in nasilnega zatiranja množičnih protestov, ki potekajo od njene smrti sredi septembra.

Sankcije je uvedla proti 11 posameznikom in štirim pravnim osebam, tudi iranski moralni policiji. Zamrznili so jim premoženje v EU in prepovedali potovanje v unijo.

EU je kasneje sprejela sankcije proti Iranu tudi zaradi dobave dronov Rusiji, s katerimi napada cilje v Ukrajini.

