Peticija / Obsojamo politično ukinjanje oddaj in ustrahovanje kritičnih novinarjev

Sedanje vodstvo RTV Slovenija, ki ga je z zlorabo sedanjega zakona nastavila stranka SDS, bo z referendumsko potrditvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javni Radioteleviziji Slovenija izgubilo svoj politični peskovnik

Protest za depolitizacijo RTV Slovenija

© Gašper Lešnik

Čez natanko en mesec, 27. novembra 2022, bomo volilne upravičenke in upravičenci na referendumu odločali o sprejetju novega Zakona o RTV Slovenija, ki uvaja spremembe pri imenovanju vodstva RTV Slovenija na način, da onemogoča vpliv političnih strank. Sedanje vodstvo RTV Slovenija, ki ga je z zlorabo sedanjega zakona nastavila stranka SDS, bo z referendumsko potrditvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javni Radioteleviziji Slovenija izgubilo svoj politični peskovnik.

Iz tega razloga je trenutno vodstvo RTV Slovenija neposredno zainteresirano, da do sprememb ne pride in da zakon o RTV na referendumu pade. Po do sedaj videnem, predreferendumsko nepristransko poročanje RTV Slovenija o novem zakonu ni mogoče, zato v civilni iniciativi Glas ljudstva s peticijo zahtevamo odstop generalnega direktorja RTV Slovenija Andreja Graha Whatmougha, direktorja Televizije Slovenija Uroša Urbanije, odgovorne urednice informativnega programa TV Slovenija Jadranke Rebernik, v.d. urednika uredništva novih medijev na spletnem portalu MMC Igorja Pirkoviča in vseh ostalih, ki so pod neposrednim vplivom politike in so politično nastavljeni na vodstvene funkcije ali zaposleni na uredniške, voditeljske in novinarske pozicije brez ustreznih strokovnih referenc, znanj in izkušenj. Odstop vodstva RTV Slovenija je nujen pogoj za transparentno in nepristransko predreferendumsko kampanjo!

Med podpisnicami in podpisniki peticije je okrog 30 nevladnih organizacij. In več kot 60 posameznic in posameznikov iz različne sfere družbe.

Med podpisnicami in podpisniki peticije je okrog 30 nevladnih organizacij. In več kot 60 posameznic in posameznikov iz različne sfere družbe. Podpisnice in podpisniki peticije zahtevamo, da se nemudoma zaustavi politična zloraba javnega medija s strani politične opozicije z namenom zagotovitve poštene referendumske kampanje.

Obenem pa vse volilne upravičenke in upravičence vabimo, da na referendumu 27. novembra podprejo novelo Zakona o RTV Slovenija, ki bo omogočila neodvisno in strokovno delovanje javne RTV Slovenija. Trenutno je javna RTV v fazi razgradnje vseh novinarskih in etičnih standardov, kar je opazno vsakemu državljanu in tudi širši mednarodni skupnosti. Navsezadnje je Evropska komisija na podlagi slovenske izkušnje poskusa uničenja medijev pripravila evropski akt o svobodi medijev, ki je prvi takšen predpis za zaščito svobode medijev v EU.

Na javni RTV se, kar je opazno vsem, krši z zakonom določeno poslanstvo javne radiotelevizije, ustvarjeno z namenom delovanja v javno dobro in v javnem interesu. Namesto spoštovanja profesionalnih novinarskih in produkcijskih standardov se javni medij zlorablja za politično propagando skrajno desnih pogledov in ambicij.

Podpisnice in podpisniki peticije zato ostro obsojamo poteze vodstva, s katerimi le to načrtno ruši ugled ustanove nacionalnega pomena.

Obsojamo politično ukinjanje oddaj. Obsojamo ustrahovanje kritičnih novinarjev, novinark in drugih medijskih delavcev in delavk. Obsojamo zaposlovanje nestrokovnih in pristranskih političnih kadrov. Obsojamo vse oblike zastraševanja in discipliniranja stavkajočih. Obsojamo vse posege v novinarsko avtonomijo in poskuse spreminjanja javnega medija v propagandno trobilo politične ideologije. Obsojamo delovanje članov Nadzornega sveta RTV Slovenija, ki dovoljujejo in spodbujajo politično delovanje vodstva RTV. Obsojamo delovanje članic in članov Programskega sveta RTV Slovenija, ki delujejo politično usklajeno, nezakonito in neetično. Obsojamo njihovo nezakonito delovanje in zasledovanje partikularnih strankarskih interesov na škodo skupnega dobrega. In nenazadnje, obsojamo njihovo lojalnost političnemu programu.

Zato vas v iniciativi Glas ljudstva skupaj z vidnimi predstavniki javnega življenja in podpisniki peticije pozivamo, da vsi skupaj stopimo v bran javni Radioteleviziji Slovenija in zahtevamo, da v bodoče deluje v interesu ljudstva.

Uradna referendumska kampanja se je začela in je ključno, da se omogoči njena transparentnost in nepristranskost. Zato je nujno, da vodstvo RTV Slovenija odstopi takoj.

Peticija je dostopna na tem spletnem mestu >>