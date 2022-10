Zrak na referendum

Svarila zaradi slabe kakovosti zraka v Ljubljani

Merilna postaja

© arhiv Mestne občine Ljubljana

Podatki Evropske agencije za okolje kažejo, da je Ljubljana po onesnaženosti zraka med tistimi evropskimi mesti, kjer je zrak zelo onesnažen. Med 344 mesti, ki so bila razvrščena glede na povprečno onesnaženost zraka z zdravju škodljivimi prašnimi mikrodelci PM2,5 v zadnjih dveh koledarskih letih, je zasedla 279. mesto. Višjo povprečno vrednost od ljubljanske, ki je bila 15,7 mikrograma na kubični meter, sta imela med prestolnicami le Zagreb in Varšava. Ljubljanska vrednost je več kot trikratnik priporočene mejne letne vrednosti za delce PM2, ki jo postavlja Svetovna zdravstvena organizacija (pet mikrogramov na kubični meter) in ki kot ključno merilo upošteva varovanje zdravja. Opozorila o (pre)visokih vrednostih PM2 v Ljubljani se spet pojavljajo.