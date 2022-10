Evropski komisar Elona Muska opozoril na spoštovanje pravil EU

Thierry Breton je novopečenega lastnika družbenega omrežja Twitter opozoril, da bo moralo družbeno omrežje v EU igrati po pravilih sedemindvajseterice

Elon Musk

© © Daniel Oberhaus / Flickr

Evropski komisar za notranji trg Thierry Breton je novopečenega lastnika družbenega omrežja Twitter Elona Muska opozoril, da bo moralo družbeno omrežje v EU igrati po pravilih sedemindvajseterice. Ob tem je spomnil, da je EU že potrdila akt o digitalnih storitvah.

Milijarder Elon Musk je vendarle prevzel družbeni medij Twitter. Najbogatejši človek na svetu je 44 milijard dolarjev vreden prevzem zaključil v četrtek. Prevzem je potrdil s tvitom: "Ptica je osvobojena".

"V Evropi bo ptica letela po naših pravilih," pa je danes v odzivu na Muskov zapis tvitnil Breton.

Pri tem je spomnil na srečanje z Muskom v maju, ko sta spregovorila tudi o aktu o digitalnih storitvah. Ta ponudnikom digitalnih storitev, kot so družbena omrežja in tržnice, postavlja jasne obveze za zaščito svojih uporabnikov pred nezakonitimi vsebinami, dezinformacijami in drugimi družbenimi tveganji.

Musk je takrat dejal, da je akt popolnoma usklajen z njegovim razmišljanjem, spominja francoska tiskovna agencija AFP.

Svet EU je akt o digitalnih storitvah podprl 4. oktobra letos. Potrditev na Svetu EU pomeni dokončni sprejem akta. Ta bo začel veljati po 15 mesecih prehodnega obdobja.

Bretonov tvit je na družbenem omrežju Twitter pozdravila tudi slovenska ministrica za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh, ki je ob tem zapisala: "Trg EU, vrednote EU, pravila EU".

S prevzemom Twitterja se zaključuje več mesecev trajajoča saga med ustanoviteljem Tesle in podjetja Space X ter tem družbenim medijem. Musk je nakup napovedal aprila, njegovi odvetniki pa so podjetje v začetku julija obvestili, da Musk od posla odstopa.

Twitter je Muska tožil, a je nato ta v začetku meseca sporočil, da bo nakup vendarle izpeljal, in sicer po prvotno ponujeni odkupni ceni 54,2 dolarja za delnico. Strani sta imeli čas za sklenitev posla do danes, v nasprotnem primeru bi stekel sodni proces.

Glede na poročanje medijev je Musk nemudoma po prevzemu Twitterja razrešil več najvišjih predstavnikov podjetja, med drugim izvršnega direktorja Paraga Agrawala, glavnega finančnega direktorja Neda Segala in direktorico za pravne zadeve Vijayo Gadde.

V Twitterju se na odhod vodilnih kadrov še niso odzvali, se je pa soustanovitelj platforme Biz Stone zahvalil trojici za njihov skupni prispevek k Twitterju, navaja AFP. "Vsi so izjemni talenti in čudoviti ljudje," je zapisal.

Zamisel, da bi Musk vodil Twitter, je vznemirila del javnosti, ki se bojijo porasta nadlegovanja in širjenja dezinformacij na družbenem omrežju. Vendar je Musk dejal, da se zaveda, da Twitter "ne more postati prostodušna peklenska pokrajina, kjer je mogoče povedati kar koli brez posledic".

Obljubil je, da bo moderiranje vsebine zmanjšal na minimum, in pričakuje se, da bo nekdanjemu predsedniku ZDA Donaldu Trumpu odprl pot do vrnitve na platformo. Nekdanjemu predsedniku ZDA so blokirali Twitter račun zaradi bojazni, da bo sprožil še več nasilja, kakršno je izbruhnilo ob napadu na Kapitol v Washingtonu 6. januarja lani.

Nekateri zaposleni, ki si ne želijo delati za Muska, so že odšli, je za AFP pojasnil delavec, ki je želel ostati neimenovan. "Toda del ljudi, vključno z mano, mu je za zdaj pripravljen verjeti na besedo," je dejal.

