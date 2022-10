Raziskava / Zaradi vojne v Ukrajini in njenih posledic je v Sloveniji zaskrbljenih več kot polovica vprašanih

Zaradi epidemije covida-19 pa je zaskrbljenih zgolj 27 odstotkov vprašanih

Protest proti vojni in samodržcem v Ljubljani

© Borut Krajnc

Spremenjen odnos do covida-19 verjetno prispeva k temu, da zaskrbljenost zaradi novega koronavirusa, čeprav je število okužb v državi še vedno visoko, že nekaj mesecev upada, ugotavlja zadnja raziskave Mediane. Na drugi strani je, kot kažejo odgovori anketiranih, zaskrbljenost zaradi vojne v Ukrajini in njenih posledic še vedno zelo visoka.

Kot so sporočili, so na Inštitutu za raziskovanje trga in medijev Mediana ugotavljali, kako zaskrbljeni so glede trenutnih razmer prebivalci Slovenije ter kako gledajo na posledice dogajanj v svetu. Prav tako so želeli ugotoviti, kako zadovoljni so prebivalci Slovenije s pripravljenostjo vlade za prihodnost.

Zaradi vojne v Ukrajini in njenih posledic je bilo v oktobru zaskrbljena več kot polovica vprašanih, natančneje 56 odstotkov. Čeprav je delež zaskrbljenih nekoliko nižji kot mesec poprej, se od začetka vojne ni spustil pod 50 odstotkov.

Zaradi epidemije covida-19 je zaskrbljenih 27 odstotkov vprašanih, kar je statistično značilno manj kot mesec poprej ter najmanj od marca 2022. 31 odstotkov vprašanih se strinja, da se druge države s koronavirusom spopadajo bolje kot Slovenija. Statistično pomembno nižji je ta mesec delež tistih, ki pravijo, da jim je izbruh koronavirusa pomagal ceniti, kar imajo. S 53 odstotkov v septembru je v oktobru padel na 45 odstotkov.

Zaupanje v vlado, da bo sprejemala prave odločitve za našo državo, ostaja na podobnem nivoju kot septembra, in sicer je tega mnenja 42 odstotkov vprašanih, 39 odstotkov pa jih pravi, da zaupajo vladi, da je pripravljena na prihodnje svetovne izzive.

Mediana je raziskavo izvedla med 17. in 19. oktobrom z metodo spletnega anketiranja. V raziskavi je sodelovalo 440 polnoletnih prebivalcev Slovenije.