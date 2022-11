Putin od Kijeva želi zagotovila o doslednem spoštovanju sporazuma o izvozu žita

Turški predsednik Erdogan, ki se bo po napovedih v prihodnjih dneh pogovarjal tudi z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim, pa je izrazil zaupanje v popolno obnovitev sporazuma

Volodimir Zelenski in Tayyip Erdogan

Ruski predsednik Vladimir Putin je danes v telefonskem pogovoru svojemu turškemu kolegu Recepu Tayyipu Erdoganu dejal, da želi od Kijeva "resnična zagotovila" o doslednem spoštovanju sporazuma o izvozu ukrajinskega žita, so po pogovorih sporočili iz Kremlja.

Rusija od Kijeva zahteva "resnična zagotovila o doslednem spoštovanju istanbulskega sporazuma, zlasti o neuporabi humanitarnega koridorja v vojaške namene", so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočili iz Kremlja.

Erdogan, ki se bo po napovedih v prihodnjih dneh pogovarjal tudi z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim, pa je izrazil zaupanje v popolno obnovitev sporazuma, so po pogovorih danes sporočili v Ankari.

Koordinacijski center v Istanbulu je medtem sporočil, da v sredo Črnega morja ne bo prečkala nobena ladja z žitom.

Po podatkih "sekretariata ZN pri Skupnem koordinacijskem centru so se delegacije Ukrajine, Rusije in Turčije dogovorile, da 2. novembra ne bodo načrtovale nobenih premikov tovora v okviru pobude za izvoz žita," so sporočili iz koordinacijskega centra.

Kljub odločitvi Moskve, ki je v soboto ustavila sodelovanje v sporazumu za izvoz ukrajinskega žita, so iz ukrajinskih pristanišč danes izplule še tri tovorne ladje z žitom, pred tem pa jih je v ponedeljek izplulo deset.

Te premike so "odobrile ukrajinska in turška delegacija ter delegacija ZN", so sporočili iz koordinacijskega centra in dodali, da je bila "o tem obveščena tudi ruska delegacija".

Moskva je v soboto sporočila, da ustavlja sodelovanje v sporazumu za izvoz ukrajinskega žita, ki je bil dogovorjen juliju ob posredovanju Združenih narodov in Turčije. Odgovornost za to so v Moskvi pripisali Ukrajini, ker da je z brezpilotnimi letalniki in plovili napadla rusko črnomorsko floto v Sevastopolu na Krimu.

Namen sporazuma, ki naj bi bil obnovljen 19. novembra, je bil zmanjšati svetovno krizo s hrano, ki jo je konec februarja sprožila ruska invazija na Ukrajino. Doslej je omogočil izvoz več kot 9,7 milijona ton ukrajinskega žita.

