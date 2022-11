Kar okoli 80 odstotkov odraslih Slovencev ima pomanjkanje vitamina D

Na Inštitutu za nutricionistiko ocenjujejo, da je prejšnjo zimo vitamin D prehrani dodajala približno polovica odraslih

"Ob zadostni izpostavljenosti dovolj intenzivni sončni svetlobi nastaja vitamin D v človeški koži, medtem ko se od novembra do aprila zaradi nizke intenzitete UV-B sončnih žarkov na našem geografskem območju ta proces praktično ustavi, ne glede na to, koliko se izpostavljamo zimskemu soncu," so na Inštitutu za nutricionistiko opozorili v sporočilu za javnost.

Danes obeležujemo svetovni dan vitamina D, ki letos poteka pod sloganom Ustavimo pomanjkanje vitamina D. Na Inštitutu za nutricionistiko ob tem opozarjajo, da ima v jesensko-zimskem obdobju kar okrog 80 odstotkov odraslih prebivalcev Slovenije pomanjkanje vitamina D, saj so prehranski vnosi tega vitamina pogosto prenizki za pokrivanje potreb.

Da bi prebivalcem pomagali ugotoviti primernost njihovega prehranskega vnosa vitamina D, so na Inštitutu za nutricionistiko na portalu www.prehrana.si objavili posebno orodje. Gre za zelo kratek vprašalnik o pogostosti uživanja nekaterih živil, s katerim lahko uporabniki primerjajo oceno količine zaužitega vitamina D s priporočili po tem vitaminu za zdrave odrasle. Orodje so razvili v okviru državnega projekta Nutri-D, ki ga inštitut izvaja v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, fakulteto za aplikativne vede in Univerzitetnim kliničnim centrom Ljubljana.

Za vitamin D je najbolj poznano, da je pomemben za zdravje okostja, medtem ko se o njegovem pomembnem vplivu na delovanje imunskega sistema v javnosti več govori šele v zadnjih letih.

Sezonska nihanja v preskrbljenosti prebivalcev z vitaminom D na inštitutu povezujejo z zelo nizkimi prehranskimi vnosi vitamina D. Po podatkih inštituta ga mnogi povprečno s prehrano zaužijejo manj kot tri mikrograme na dan, pozimi pa bi ga za pokrivanje potreb morali vnesti vsaj 20 mikrogramov (800 IU).

Se pa je s pojavom epidemije covida-19 bistveno povečal obseg dodajanja tega vitamina z zdravili ali prehranskimi dopolnili, tudi kažejo rezultati raziskav. "Ocenjujemo, da je prejšnjo zimo vitamin D prehrani dodajala približno polovica odraslih," je izpostavil vodja raziskovalnega programa Prehrana in javno zdravje na Inštitutu za nutricionistiko Igor Pravst.

V okviru projekta Nutri-D razvijajo tudi novo presejalno metodo za identifikacijo oseb z visokim tveganjem za pomanjkanje vitamina D, pri kateri se upošteva življenjski slog in druge dejavnike tveganja. V ta namen na inštitutu že zbirajo kandidate za prostovoljce, ki bi želeli sodelovati pri validaciji nove metode, v okviru česar se bo izvedlo tudi brezplačno določitev preskrbljenosti z vitaminom D s preiskavo krvi.