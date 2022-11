Ozemeljska invazija / Severna Koreja izstrelila več kot deset raket

Južnokorejski predsednik Yoon Suk-yeol je opozoril, da je ena od severnokorejskih raket pristala blizu južnokorejskih voda, kar je označil za "dejansko ozemeljsko invazijo"

Južnokorejski predsednik Yoon Suk-yeol

© Flickr

Severna Koreja je danes izstrelila več kot deset raket različnih vrst, od katerih je ena pristala blizu južnokorejskih voda, kar je južnokorejski predsednik Yoon Suk-yeol označil za "dejansko ozemeljsko invazijo". Južnokorejska vojska je v odgovor izstrelila tri rakete zrak-zemlja, nato je Pjongjang izstrelil še štiri balistične rakete.

Severnokorejska balistična raketa kratkega dosega je prečkala severno demarkacijsko črto, dejansko morsko mejo med državama, in pristala v vodah le 57 kilometrov vzhodno od celinske Južne Koreje, je sporočila južnokorejska vojska.

Zaradi tega so prebivalci južnokorejskega otoka Ulleungdo prejeli redko opozorilo za zračni napad in poziv k evakuaciji "v najbližje podzemno zaklonišče", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Južnokorejska vojska je še sporočila, da se je prvič po razdelitvi polotoka ob koncu korejske vojne leta 1953 zgodilo, da je severnokorejska raketa pristala tako blizu teritorialnih voda Južne Koreje. Šlo naj bi sicer za odgovor Pjongjanga na skupne vojaške vaje Južne Koreje in ZDA, ki jih državi izvajata ta teden, navaja BBC.

"Predsednik Yoon je danes poudaril, da je severnokorejska provokacija dejanska ozemeljska invazija z raketo, ki je prvič po delitvi prestopila severno demarkacijsko črto," je v izjavi zapisal urad južnokorejskega predsednika. Ta je zaradi izstrelitev sklical sestanek sveta za nacionalno varnost in odredil "hitre in stroge" protiukrepe.

"Severnokorejska provokacija je dejanska ozemeljska invazija z raketo, ki je prvič po delitvi prestopila severno demarkacijsko črto."



Yoon Suk-yeol,

južnokorejski predsednik

Kasneje so iz južnokorejske vojske sporočili, da so izstrelili tri rakete zrak-zemlja na istem mestu, kjer je pristala severnokorejska raketa. Pjongjang se na to potezo sprva ni odzval, pozneje pa so iz Seula sporočili, da je Severna Koreja iz dveh lokacij izstrelila še štiri dodatne rakete. Po oceni južnokorejske vojske naj bi šlo za balistične rakete kratkega dosega, navaja AFP.

Napetosti na korejskem polotoku so trenutno največje v zadnjih nekaj letih, saj je Pjongjang v zadnjem času izvedel več preizkusov orožja, vključno s taktičnimi jedrskimi vajami, na kar sta Seul in Washington odgovorila s skupnimi vojaškimi vajami. Poleg tega je Južna Koreja nedavno prvič po petih letih uvedla sankcije proti Severu.

Severna Koreja je septembra tudi spremenila svojo zakonodajo o jedrskem orožju, severnokorejski voditelj Kim Jong-un pa je državo razglasil za "nepovratno jedrsko silo", s čimer je dejansko odpravil možnost jedrskih pogajanj z mednarodno skupnostjo. Medtem številne države kot tudi Mednarodna agencija za jedrsko energijo (IAEA) opozarjajo pred morebitnim novim jedrskim poskusom Severne Koreje, sedmim po vrsti in prvim po letu 2017.

TM9L72eoipQ

MmEQ_FCevPQ

6mC7XzKX9HA