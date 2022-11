»Mladi so zelo dojemljivi za spremembe, ki bodo vplivale na okolje, v katerem bodo živeli«

Manj svečk za manj grobov

V letošnji ekološko-humanitarni akciji Manj svečk za manj grobov so doslej zbrali že 67.886 evrov, ki so jih obiskovalci pokopališč v preteklih dneh darovali na stojnicah, znesek pa se še povečuje. Na račun Fundacije Svečka se še vedno stekajo donacije s strani posameznikov in organizacij, ki darujejo tudi preko spletnih donacij in s sms-sporočili.

Kot so sporočili iz fundacije, so letos poseben poudarek namenili ozaveščanju in dialogu z otroki in mladimi o trajnostnem načinu življenja. "Mladi so zelo dojemljivi za spremembe, ki bodo vplivale na okolje, v katerem bodo živeli. Vidijo izzive in imajo rešitve, ki so preproste in delujoče. Žal pa mladi še vedno premalokrat dobijo priložnost, da so vključeni v dialog in odločanje, četudi je govora o njihovi prihodnosti," so povzeli besede predsednika fundacije Primoža Jelševarja.

Tudi v letošnjem letu so mnogo sredstev namenili za samoplačniške zdravstvene terapije ter zdravstvene pripomočke, ki jih zdravstveno zavarovanje ne krije. Pristojne v zdravstvu in zavarovalnicah Jelševar ob tem poziva k posodobitvi nabora storitev, ki jih pokriva zavarovanje. "Vse prevečkrat namreč breme dodatnih zdravstvenih stroškov pade na ramena družine bolnika, s tem pa družinam bolnika povzročimo tudi socialno stisko," je dodal.

Fundacija Svečka se ob tem zahvaljuje vsem koordinatorjem, vsaki izmed 150 organizacij in več kot 500 prostovoljcem, ki so v dneh pred prvim novembrom sodelovali pri izvedbi akcije.

Do konca naslednjega tedna je še vedno mogoče prižgati virtualno svečko s sms-sporočilom s ključno besedo SVECKA oz. SVECKA5 na 1919.