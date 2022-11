Švedska in Finska odprti za namestitev jedrskega orožja na njunem ozemlju

Danska in Norveška pa sta zavrnili, da bi tujim državam dovolili postavitev stalnih vojaških oporišč ali namestitev jedrskega orožja na svojem ozemlju

Novi švedski premier Ulf Kristersson in finska premierka Sanna Marin sta v torek izrazila odprtost do namestitve jedrskega orožja na ozemlje njunih držav po vstopu v zvezo Nato. Kot je zatrdil švedski premier, je za nordijski državi zelo naravno, da v teh zadevah delujeta enotno, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Ne smemo postavljati nobenih predpogojev ... Odločili smo se, da ne želimo zapreti nobenih vrat," je na skupni novinarski konferenci v Helsinkih na vprašanje, ali bi državi sprejeli jedrsko orožje na svojih tleh, odgovorila finska premierka, švedski kolega pa ji je pritrdil.

"Za Švedsko in Finsko je zelo naravno, da v teh zadevah delujeta skupaj. Zato nimam drugega namena, kot da tudi v tem smislu stopim z roko v roki s Finsko," je dejal Kristersson.

Oba premierja sta ob tem poudarila, da bi se o pridržkih lahko pogajali kasneje, navaja AFP.

Švedska socialdemokratska stranka, ki je bila na oblasti, ko je država maja vložila prošnjo za članstvo v Natu, je takrat dejala, da si bo prizadevala izraziti "enostranske pridržke proti namestitvi jedrskega orožja in stalnih oporišč na švedskem ozemlju". Na Finskem so uvoz, proizvodnja, posedovanje in detonacija jedrskega eksploziva nasploh zakonsko prepovedani.

Medtem sta njuni nordijski sosedi Danska in Norveška, ki sta že članici Nata, zavrnili, da bi tujim državam dovolili postavitev stalnih vojaških oporišč ali namestitev jedrskega orožja na svojem ozemlju v mirnem času.

